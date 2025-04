Cristina Ferrara super star a Uomini e Donne

Cristina Ferrara show a Uomini e Donne. La corteggiatrice è stata la protagonista indiscussa della puntata del 29 aprile 2025 e si prepara a prendere la scena anche nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi. Dopo aver assistito, da dietro le quinte alla sua esterna con Gianmarco Steri durante la quale c’è stato un bacio, la corteggiatrice è arrivata in studio decisa ad eliminarsi. Ad infastidire la corteggiatrice è stata la scelta di Gianmarco di non vedere le esterne nella puntata precedente, di lasciare lo studio per raggiungere Nadia Di Diodato e convincerla a restare.

Un gesto che è stato giudicato poco rispettoso da Cristina che ha fatto notare al tronista di averlo fatto per la seconda volta. Dopo il primo bacio, infatti, era accaduta la medesima cosa. Cristina, così, ha deciso di lasciare lo studio salvo tornare sui propri passi.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri: pace a Uomini e Donne

Tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri sono volate parole forti con la corteggiatrice che ha ammesso di essere delusa e di non voler più corteggiare il tronista. Pur comprendendo la delusione di Cristina, Gianni Sperti, Tina Cipollari ma anche i protagonisti del parterre del trono over sono riusciti a convincerla a restare, Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 30 aprile 2025, Cristina tornerà ad essere la protagonista con una nuova discussione con Gianmarco che si dedicherà alla Ferrara ma anche a Nadia ballando con entrambe.

La scelta di Cristina di restare in trasmissione, tuttavia, delude parte del pubblico che avrebbe preferito un suo addio, convinta che, alla fine del trono, la scelta di Gianmarco ricadrà su Nadia Di Diodato.