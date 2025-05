Gianmarco Steri tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato a Uomini e Donne

Puntata difficile quella di Uomini e Donne del 12 maggio 2025 per Gianmarco Steri che continua a dividersi tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Tutto inizia con Maria De Filippi che chiama al centro dello studio il tronista mandando in onda un filmato che mostra il chiarimento tra Gianmarco e Nadia con cui, dopo una pesante discussione, tutto si risolve con un bacio. In studio, Gianmarco ammette di essere angosciato e invita Nadia a tirare fuori la parte più bella del suo carattere che, secondo il tronista, non si è ancora vista.

Angelo Famao e il suo percorso a Uomini e Donne/ Com’è finita con la tronista Manuela Carriero

Dopo il ballo con Nadia, Gianmarco resta al centro dello studio per rivedere l’esterna fatta con Cristina. La Ferrara ribadisce di sentirsi in secondo piano rispetto a Nadia e dopo un botta e risposta, anche quest’esterna si conclude con un bacio. Nonostante il lieto fine, Cristina arriva in studio come una furia.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 12 maggio 2025/ Dopo scelta di Gianmarco Steri e caos Trono Over

Cristina Ferrara furiosa a Uomini e Donne: cosa va via dallo studio

Al termine del filmato dell’esterna, Cristina Ferrara arriva in studio ma l’espressione del suo viso non promette nulla di buono. “Io sono proprio incaz*ata. Io già ho difficoltà ad alzarmi e la terza volta mi sono avvicinata a lui e mi ha detto che stava pensando a Nadia. Potevi non dirmi niente”, sbotta Cristina subito dopo essere arrivata in studio.

Io capisco che tu ci rimanga male quando vedi l’esterna con Nadia, ma questo poveraccio che può fare? Gli piacete entrambe ed è evidente”, interviene Maria De Filippi. Cristina prova a comprendere le parole della conduttrice, ma di fronte all’atteggiamento di Gianmarco che ribadisce di non aver fatto nulla di male, si toglie il cartellino con il nome, lo lancia verso Gianmarco e lascia lo studio.

Perché Nadia Di Diodato lasciato lo studio di Uomini e Donne?/ Gianmarco la raggiunge e scatta il bacio