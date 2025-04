Cristina Ferrara e il ritorno a Uomini e Donne

Dopo la registrazione di ieri, Gianmarco Steri, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato sono tornati in studio oggi, lunedì 28 aprile 2025, per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, dopo lo sfogo di ieri e la scelta di Cristina di andare via perché stufa dell’atteggiamento di Gianmarco che avrebbe una netta preferenza nei confronti di Nadia, oggi, Cristina è tornata in studio.

La corteggiatrice, dopo la scelta di ieri di andare via, si aspettava che Gianmarco la raggiungesse per poter parlare e per avere un chiarimento con lei a pochi giorni dalla scelta. Il tronista, però, ha scelto di non raggiungerla e di non fare nessuna esterna con Cristina che ha così deciso di tornare in trasmissione dove oggi, nel corso della registrazione, è avvenuto il nuovo confronto tra i due.

Gianmarco Steri e la lettera per Cristina Ferrara

Nessuna esterna e nessun confronto in camerino per Cristina Ferrara e Gianmarco Steri che, come svela Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni della registrazione del 28 aprile 2025, ha preferito scrivere alla corteggiatrice una lettera per spiegarle il proprio stato d’animo e le proprie sensazioni. Il tronista ha così fatto recapitare una lettera a Cristina che, in studio, è scoppiata a piangere per il contenuto.

Il tronista ha così spiegato a Cristina che, ad un passo dalla scelta e in un momento decisivo per il loro percorso, andare via per aver visto un presunto interesse più forte nei confronti di Nadia, ha rovinato tutto. Gianmarco, inoltre, aggiunge che, pur comprendendo lo stato d’animo di Cristina, si aspettava maggior carattere da parte sua. Il tronista non nega che avrebbe voluto vedere Cristina reagire, stringere i denti e restare in studio. Una spiegazione che sembra sia stata capita dalla corteggiatrice che piange in studio.

