Se siete appassionati di Uomini e Donne, saprete sicuramente che Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara, con un risvolto negativo per Nadia Di Diodato la quale ha dovuto per forza di cose intascare la sconfitta. In studio, tante sono state le lacrime sia da parte della redazione che da parte di tutti quelli che si erano affezionati all’amatissimo tronista romano. Nonostante fino all’ultimo la maggior parte degli spettatori pensava di vederlo uscire mano nella mano con Nadia, il percorso si è concluso con una netta preferenza verso Cristina.

Chissà se la loro relazione durerà anche fuori dal programma di Maria De Filippi! Sui social c’è chi è convinto che i due staranno insieme giusto il tempo di qualche copertina, ma nulla è ancora detto. Ad ogni modo, andiamo a scoprire ulteriori dettagli su quello che è successo durante la scelta, a partire dalla lettera fino alla reazione di Cristina Ferrara dopo che Gianmarco Steri ha fatto il suo nome sulla sedia rossa al centro dello studio. Innanzitutto, il tronista ha voluto che accanto a lui si sedesse la mamma e i suoi migliori amici che gli sono stati accanto durante tutta la sua permanenza a Uomini e Donne.

Cristina Ferrara, il “no” mancato per l’emozione: cosa voleva dire a Gianmarco

Prima della scelta di Gianmarco Steri è stato proiettato un lungo messaggio sullo schermo dello studio di Uomini e Donne: “Grazie Gianmarco per la bella persona che sei stata e per aver fatto uno splendido percorso sia da corteggiatore che da tronista. Hai messo sempre in gioco i tuoi sentimenti“. Questo quello che la redazione ha voluto dedicargli dopo mesi e mesi di fronte alle telecamere. Poi la scelta vera e propria con Cristina Ferrara emozionatissima sulla sedia rossa. La ragazza ha raccontato di aver pensato di dire di “no”, ma solo per scherzo e forse, un po’ per vendetta dopo il caos passato negli ultimi mesi. Alla fine, prima di uscire insieme a lui, la ragazza ha ammesso di provare per lui dei sentimenti molto forti.

Niente paura quindi, Cristina Ferrara voleva dire “no” per finta, solo per fargli prendere un colpo! Uno scherzo che in realtà è finito male dato che presa dalle emozioni del momento non è riuscita a mettere in atto il piano che aveva nella mente. Ad ogni modo meglio così, dato che dopo un trono un po’ incerto sotto tanti aspetti sono prevalsi i sentimenti prima di tutto.