Cristina, figlia Pino Daniele/ “Lo sogno spesso, sento sempre la sua energia”

Cristina Daniele, figlia del grande Pino Daniele è stata ospite di Domenica Live, nella prima puntata dell’anno, per celebrare il grande artista scomparso sei anni fa. Si tratta di una delle sue prime volte in Tv e, come spiegato da Barbara d’Urso, grande amica del papà, Cristina è figlia della prima moglie di Pino, Dorina. Tra le sue mani la donna stringe oggi una agendina, è la stessa che “portava mio padre quando partiva e andava in tour e mi scriveva i suoi pensieri”. “Io lo sogno spesso, l’ho sognato poco dopo l’anniversario e sorrideva, lo abbracciavo forte e mi ha stretto fortissimo, mi sono sentita felice e sicura”, ha raccontato la donna.

Cristina ha poi svelato anche qualcosa di molto strano accaduto dopo il sogno: al suo risveglio ha trovato un cuoricino sua mia coperta. “A volte mi succede, mi capita anche in strada quando lo penso, secondo me sono piccoli segnali”. Quindi ha svelato alcune sue frasi inedite contenute nell’agendina. Poche righe ma toccanti, come quelle contenute nella prima pagina datata 1994 “dove lui dice ‘cara Cristina ti scrivo due parole perchè sento di farlo, a volte tu non ci sei e io ho voglia di parlarti…”.

CRISTINA, FIGLIA PINO DANIELE A DOMENICA LIVE

Sono tanti i pensieri che Pino Daniele riservava alla figlia Cristina, oggi ospite di Barbara d’Urso. “Li scriveva quando era notte, per farci capire quanto aveva voglia di condividere i suoi pensieri con noi”, ha spiegato la figlia. “Per lui era importante avere un dialogo con i figli, noi avevamo un bellissimo rapporto, eravamo molto uniti, c’era sempre”. Non sono mancate, nel corso della sua ospitata, le tante immagini inedite come quando cantava in coppia con Fiorello: “fa strano vederlo cantare senza chitarra, glielo dicevo sempre… era un tutt’uno”. Tra le altre frasi che le diceva sempre e contenute nella famosa agendina anche un’altra svelata da Cristina: “Ricorda le difficoltà nella vita sono necessarie e ci provano e ci servono a diventare più forti, sono fiero di te, ho visto che sei più forte di quanto tu possa sembrare, vorrei tanto stringerti”. La donna ha svelato che “quando devo prendere decisioni o sono giù, mi leggo queste, sento la sua energia, credo molto nel dopo e una personalità come la sua non poteva andare via del tutto”.



