Tutti la conoscono per essere la famosa Estetista Cinica, ma lei vorrebbe tornare ad essere solo Cristina Fogazzi. La sua storia è incredibile, dato che partendo da zero e grazie alla sua grande professionalità è riuscita ad essere una delle estetiste più famose del web collezionando milioni in termini di denaro e altrettanti in follower e ammiratori che la amano per il suo carattere. Eppure, oggi vorrebbe cambiare la sua presenza sui social andando a diventare una versione di sè che non parla solo di trucco e di beauty.

Cristina Fogazzi ha raccontato tutto al Corriere della Sera, spiegando di avere il grande desiderio di fare una sorta di passo indietro. Ovviamente si tratta di una volontà che non ha niente a che fare con l’amore che prova per le “fagiane” (così chiama le sue fan sui social). Sempre al giornale ha raccontato di sentirsi immensamente grata: “Non siamo amiche davvero ma quando ci si incontra capisco che sono tutte persone con cui andrei a cena volentieri“. Cristina Fogazzi ha poi parlato della parte lavorativa della sua vita, tra cui l’imprenditoria e l’importanza delle donne sui social.

Cristina Fogazzi genio dell’imprenditoria: la forte critica sociale sulla differenza uomo-donna

Cristina Fogazzi lancia una bella frecciata alla società di oggi, e non si trattiene affatto! Lei è sicura he se fosse stata un uomo con i numeri che ha collezionato (ricordiamo un fatturato di ben 70 milioni) sarebbe oggi considerata un vero genio dell’imprenditoria. Invece, spiega che siccome è una donna rimane solo l’Estetista Cinica e questo la dice lunga con le differenze che ancora esistono. Cristina Fogazzi parla poi del marito Massimo Portulano, il quale inizialmente aveva delle riserve sul fatto che lei si esponesse molto sui social. Cos’ha detto?

“Mi guardava e mi chiedeva se ero sicura di quello che stavo facendo. Aveva il classico snobismo intellettuale” dice l’estetista, precisando che fortunatamente l’uomo non è uno di quei “maschi” alfa che soffre se sua moglie guadagna di più di lui. Ad ogni modo, anche lui è cambiato nel corso del tempo, dato che poi ha capito l’importanza del suo lavoro. Anche la società ha cambiato opinione, oggi comincia a crollare quella convinzione secondo cui un’influencer guadagna soldi in modo estremamente facile. Insomma, Cristina Fogazzi è stata al centro di una grande trasformazione che continua giorno dopo giorno.