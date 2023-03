Cristina Garofalo, chi è la moglie di Pio D’Antini/ Il colpo di fulmine in discoteca, poi…

Pio e Cristina Garofalo, una lunga storia d’amore iniziata in discoteca

Fu un colpo di fulmine in discoteca ad unire Cristina Garofalo e il mitico Pio D’Antini, componente del celebre duo comico Pio e Amedeo. La storia d’amore con Cristina è meravigliosa: si sono innamorati da giovanissimi, quando avevano poco più che diciott’anni ed insieme sono partiti verso il nord Italia, alla ricerca del successo. Oggi Cristina Garofalo e Pio formano una bellissima famiglia, assieme alla piccola Chiara, arrivata nel 2016. Della dolce metà dell’attore comico, sappiamo che è nata nel 1988 e che lavora come modella.

Quando Pio D’Antini ha lasciato la Puglia per trasferirsi a Milano, lei ha deciso di seguirlo e sviluppare la sua carriera nel mondo della moda. Così sono arrivati i primi shooting fotografici a Milano, la partecipazione al concorso di Miss Italia a Salsomaggiore, dove ha conquistato la fascia di Miss Sash, per poi arrivare fino alla semifinale delle selezioni per Veline. Oggi prosegue con grande soddisfazioni il suo lavoro da modella e influencer, dedicandosi anima e corpo anche alla crescita della figlia Chiara.

Pio e Cristina, il ritorno nell’amata Foggia per un matrimonio in grande stile

Cristina Garofalo è diventata madre di Chiara il 27 dicembre del 2016, rendendo il suo Pio felicissimo. In quell’occasione, infatti, il comico condivise con tutto il suo pubblico la splendida notizia della nascita di Chiara, attraverso un dolcissimo post su Instagram. Come dicevamo, per quanto riguarda la loro storia d’amore, gli inizi hanno radici profonde.

Pio e Cristina si sono incontrati ad un party in discoteca, quando erano appena maggiorenni. E’ stato per entrambi un colpo di fulmine e dopo alcuni anni di convivenza a Milano, la coppia è tornata a Foggia per sposarsi. Al matrimonio ovviamente non poteva mancare il mitico Amedeo, l’inseparabile amico e spalla comico di Pio, con cui rappresenta ormai da anni una colonna portante della comicità italiana.

