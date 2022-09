Cristina Garofalo chi è la moglie di Pio d’Antini (Pio e Amedeo)/ Segue il marito per amore

La modella Cristina Garofalo, è moglie del comico Pio D’Antini, nonché membro del famosissimo duo comico Pio e Amedeo. Entrambi originari di Foggia, i due i conoscono all’età di 18 anni in una serata in discoteca tra amici dove non si sono più asciati. Insieme sono partiti dalla loro terra di origine per trasferirsi a Milano.

Cristina è nata a Foggia nel 1988,e la sua carriera nel mondo della moda inizia quando Pio d’Ant6ini, decide di lasciare la Puglia e per lavoro decide di traferirsi a Milano. Così, Cristina Garofalo decide di seguirlo e oltre che vivere la sua storia d’amore con D’Antini decide di dedicarsi al mondo delle passerelle.

Nel 2009 inizia a scattare i suoi primi servizi fotografici e successivamente partecipa a Salsomaggiore al concorso di Miss Italia , dove conquista la fascia di Miss Sash e riesce ad arrivare alla selezione per le Veline.

Il 15 luglio 2016 dopo diversi anni di convivenza a Milano, Cristina Garofalo e Pio D’Antini decidono di giurarsi amore eterno a Foggia, loro città di origine. Alla cerimonia era pr6esente il loro carissimo amico Amedeo Grieco in compagnia della moglie Maria Finizio. Pochi mesi dopo il matrimonio Pio e Cristina diventano genitori della piccola Chiara.

Cristina Garofalo è diventata mamma il 27 dicembre 2016, f6u proprio lo stesso Pio a rendere pubblica la notizia tramite un post su Instagram dove diceva: “È un’emozione indescrivibile… oggi alle 11.10 è nata la piccola Chiara, sta benissimo e manda un bacino a tutti. Benvenuta al mondo amore di mamma e papà, sei spettacolare! Cristina è il regalo più bello che mi potessi fare”.

CRISTINA GAROFALO E PIO D’ANTINI: LA LORO STORIA E L’AMORE PER LA PICCOLA CHIRA

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa dopo la trasmissione Emigratis, Pio D’Antini parla della sua famiglia e la definisce il suo porto sicuro. “Senza Cri non saprei vivere”. Sposato 6da quasi due anni continua l’intervista dicendo che ormai vive per la moglie Cristina e la figlia Chiara.

Parlando della moglie dice: Ci siamo conosciuti praticamente appena maggiorenni. Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita” durante questa intervista D’Antini rievoca i ricordi dell’adolescenza a Foggia e ricorda con grande emozione il primo incontro con la moglie.

Nonostante siano sposati da quasi 6 anni, D’Ant6ini, annuncia che confessa che è come se fossero sposati da molto più tempo e afferma “E’ come se fossimo sposati da sempre” commenta, “Quasi come con Amedeo!“.

Nonostante il comico sia preso da tantissimi impegni dice che la rassicurazione più grande restano sempre Cristina e la piccola Chiara concludendo l’intervista dicendo: “loro sono il vero e sacro rifugio sicuro“, conclude il comico foggiano.











