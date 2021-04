Cristina Garofalo e Chiara, moglie e figlia Pio D’Antini/ Dediche d’amore “Tu sei…”

Se in TV ostentano corteggiamenti e avances a bellissime donne, nella vita reale Pio e Amedeo sono innamoratissimi e fedeli alla loro moglie. Pio D’Antini è da anni legato a Cristina Garofalo, marito e moglie dal 2016 ma insieme da molto più tempo. La coppia ha anche una bambina, Chiara, nata poco dopo le nozze. Cristina, infatti, svelò a sorpresa che la bimba era già nel suo grembo al momento del matrimonio. La storia d’amore di Pio e Cristina non conosce crisi e lo dimostrano anche le tante dediche d’amore visibili sui social. Cristina, in particolare, sul suo profilo Instagram (dove porta il cognome del marito) posta spesso scatti insieme al noto comico.

Pio D’Antini e la moglie Cristina: dediche d’amore social

“L’amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall’altra, e gli sconosciuti si accorgono che v’amate. Chest’é” è la didascalia che accompagna uno scatto in cui Cristina e Pio si abbracciano su una bellissima spiaggia al tramonto. Lui la tiene stretta a se e la bacia con amore, lei sorride felice. Anche Pio, d’altronde, dedica spesso parole d’amore sui social alla moglie. In uno degli ultimi post le dedica una canzone di Brunori Sas: “Per due che come noi non si son persi mai e che se guardi indietro non ci crederai…perché ci vuole passione, dopo tanti anni a dirsi ancora di sì e stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano… ti amo, andiamo…”

