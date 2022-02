Cristina Garofalo e Maria Finizio, mogli di Pio e Amedeo/ Due matrimoni felici

Cristina Garofalo e Maria Finizio sono le mogli di Pio e Amedeo, il duo comico foggiano ospiti di C’è posta per te di Maria De Filippi. Simpaticissimi e irriverenti sul palcoscenico, il duo comico è discreto e riservato nella vita privata. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa di più sulle moglie. Partiamo da Pio D’Antini che è sposato dal 2016 con Cristina Garofalo, una ragazza conosciuta quando entrambi erano giovanissimi. Un amore sbocciato durante una serata in discoteca a Foggia quando erano ancora minorenni. I due si sono conosciuti e da quella sera non si sono mai più lasciati. Proprio il comico pugliese in una vecchia intervista rilasciata a Spy aveva rivelato: “ci siamo conosciuti praticamente minorenni. Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita. E’ come se fossimo sposati da sempre, quasi come con Amedeo”.

Da loro amore è nata anche una bellissima figlia di nome Chiara e il comico non ha alcun timore nel confessare: “loro sono il vero e sacro rifugio sicuro”. Anche la moglie Cristina parlando del marito ha rivelato: “quando ho detto che è romantico non l’ho detto a caso, la proposta è stata fatta da manuale. Non solo in una città super romantica, ma sotto il monumento più visitato al mondo. Sì, Parigi, ai piedi della Tour Eiffel”.

Passiamo ad Amedeo Grieco, il comico pugliese del duo Pio e Amedeo. Proprio come l’amico, anche Amedeo è felicemente sposato con Maria Finizio, la donna della sua vita. Un matrimonio felice suggellato dalla nascita di due splendidi figli. La seconda figlia Alice è nata nel 2018 con tanto di annuncio social da parte del padre: “d’ora in poi sarò sempre uno stanco papà innamorato”. Qualche anno prima, per la precisone nel 2015, era nato il primogenito Federico.

Proprio Amedeo parlando della moglie Maria Finizio ha rivelato: “la ringrazierò all’infinito, perché quello che mi ha dato è l’infinito stesso”. La coppia, nonostante il successo del duo Pio e Amedeo, continua a vivere a Foggia vicino ai familiari.

