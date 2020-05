Cristina Garofalo, moglie Pio D’Antini/ “Come se fossimo sposati da sempre”

Pubblicità

Cristina Garofalo è la moglie di Pio D’Antini, il comico del duo “Pio e Amedeo” conosciuti dal grande pubblico per il programma di successo “Emigratis”. La coppia è felicemente sposata dal 2016 dopo circa 10 anni di fidanzamento di cui 6 di convivenza. Cristina e Pio sono entrambi originari di Foggia, città natale dove si sono conosciuti per puro caso durante una serata in discoteca e da allora non si sono mai separati. Per Pio è stato un vero e proprio colpo di fulmine; il comico, infatti, non ha saputo resistere alla bellezza mediterranea di Cristina che ha ceduto alle lusinghe del comico. Inizialmente tra i due c’è stato uno scambio di messaggio poi il primo incontro che ha portato la coppia a frequentarsi assiduamente fino al fidanzamento. 10 anni d’amore per il comico e la modella che da circa cinque anni vivono a Milano dove entrambi si sono trasferiti per motivi di lavoro. Nel 2016 poi la decisione di sposarsi: un matrimonio voluto da entrambi e coronato dall’arrivo, un anno dopo, della prima figlia Chiara. Sui social la coppia ogni tanto condivide momenti della propria vita quotidiana e familiare come quando, in occasione di San Valentino, il comico ha pubblicato una tenera foto di famiglia con tanto di frase “Il nostro San Valentino”.

Cristina Garofalo su Instagram: look e moda

Classe 1988, Cristina Garofalo non è solo la moglie di Pio D’antini, ma anche una modella e influencer. Sul suo profilo Instagram, infatti, condivide tantissimi foto posando con look differenti che fanno letteralmente impazzire i suoi follower. Ogni tanto la moglie di Pio però condivide anche dei messaggi per la sua dolce metà come quando ha ricondiviso il tenerissimo messaggio del marito “come il primo giorno, sempre più innamorato della mia Cri”. La coppia, infatti, è più innamorata che mai e il tempo che passa non sembra scalfire minimamente il loro amore. “Come se fossimo sposati da sempre” ha dichiarato il comico del duo “Pio e Amedeo” durante un’intervista rilasciata al settimanale Spy a conferma che il loro amore prosegue alla grande. Un amore che la coppia condivide anche con la coppia formata da Amedeo Grieco e Maria Finizio di cui sono grandissimi amici.



