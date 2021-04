Cristina Garofalo, moglie Pio D’Antini/ Con lei ha avuto la figlia Chiara

Per chiamare la sua signora, Pio D’Antini fa così: “Uso tre lettere, come Pio: Cri o Amo”. Lo racconta in un’intervista pubblicata questa settimana sul nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, in cui Pio – insieme al suo partner comico Amedeo Grieco – parla a lungo del loro ritorno in tv all’interno dello show Felicissima sera. Non è dato sapere se ad allietare questa sera già ‘felicissima’ contribuiranno i loro amori Cristina Garofalo e Maria Finizio, rispettivamente la moglie di Pio e la moglie di Amedeo. La prima, nello specifico, ha dato a Pio una figlia, Chiara, nata nel 2016 dopo il loro matrimonio nello stesso anno. Anche Amedeo è un padre di famiglia: con Maria, sua moglie, ha avuto Federico e Alice, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2019. Alla domanda su cosa ci sia attualmente sul loro comodino, i due ammettono di averli tolti per lasciar spazio ai lettini. Pio è ancora al primo figlio, ma non si esclude che in futuro ne arriveranno altri: questo, almeno, è il desiderio di Cristina, che non ha mai nascosto il suo sogno di avere una famiglia numerosa.

Dopo un fidanzamento durato circa dieci anni, Pio D’Antini e Cristina Garofalo sono convolati a nozze nel 2016. Sia lui che lei sono originari di Foggia e lavorano nel mondo dello spettacolo (lui in televisione, lei nel mondo della moda). All’inizio della sua carriera come modella, Cristina Garofalo si è trasferita a Milano, dove ha avuto modo di conoscere diversi personaggi del panorama dello showbiz. Attualmente, Cristina è anche un’influencer abbastanza seguita, anche se le sue priorità rimangono gli impegni da mamma.

