Cristina Garofalo, moglie Pio D’Antini/ Dall’incontro in discoteca al matrimonio

Cristina Garofalo è la moglie di Pio D’Antini, membro del duo comico Pio e Amedeo. Un grande amore quello nato tra il comico e la modella e influencer che si sono conosciuti per la prima volta proprio a Foggia, città natale per entrambi. Pio e Cristina avevano appena diciotto anni quando si sono conosciuti durante una serata in discoteca con amici e da quel momento non si sono più lasciati. Un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi e il loro rapporto è stato sempre in crescendo, anche quando la notorietà e il successo è arrivato nelle loro vita.

Chiara Ferragni contro Pio e Amedeo/ "Simpatici come..." e arriva le replica del duo

Anzi, dopo diversi anni di convivenza a Milano, Pio e Cristina hanno deciso di celebrare il loro amore con il matrimonio. Il 15 luglio del 2016 con una cerimonia tenutasi a Foggia i due hanno pronunciato il lieto si promettendosi amore eterno. Al matrimonio presente il grande amico Amedeo Grieco in compagnia della moglie Maria Finizio che è una grandissima amica di Cristina. Pochi mesi dopo il matrimonio Cristina è anche diventata mamma della piccola Chiara.

Fedez replica a Pio e Amedeo: "Arrugginiti"/ "Domani darò del neg*o e del froc*o..."

Cristina Garofalo e Pio D’Antini: un amore a prova di successo

Che dire la storia d’amore tra Pio D’Antini e Cristina Garofalo prosegue a gonfie vele. Dal primo incontro in discoteca al matrimonio, Pio e Cristina fanno coppia fissa da quando avevano soli 18 anni. Cristina nella vita è una modella: una volta trasferitasi a Milano, infatti, ha cominciato a lavorare facendo i primi shooting fotografici. Non solo, poco dopo ha partecipato al concorso di bellezza di Miss Italia a Salsomaggiore vincendo la fascia di Miss Sash. Tra le sue esperienze televisive da segnalare anche la partecipazione a Veline dove è arrivata fino alla semifinali.

PIO E AMEDEO, SEAT MUSIC AWARDS/ Provocazione: "Grazie Rai per non averci censurato"

Oggi Cristina continua a lavorare come modella e influencer, ma si dedica anche alla famiglia: al suo amato Pio e alla figlia Chiara. I due vivono a Milano e sono davvero una bellissima famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA