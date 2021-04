Cristina Garofalo, moglie Pio D’Antini/ “Innamorati come il primo giorno”

Cristina Garofalo è la moglie di Pio D’antini, del duo comico Pio e Amedeo. Un grande amore quello nato tra il comico foggiano e la bellissima modella. Nel 2016 la coppia si è sposata, ma in realtà si conoscono da sempre. Il primo incontro, infatti, avviene in una discoteca di Foggia quando Cristina aveva soli 18 anni. E’ un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi che da quella notte decidono di non lasciarsi mai più. Prima però i due si sono conosciuti tramite messaggini: una serie di scambi continui che ha portato Pio e Cristina a conoscersi meglio.

Una conoscenza che, tempo dopo tempo, è sfociata in un vero e proprio fidanzamento durato per ben 10 anni. Ad un certo punto i due hanno deciso di compiere il grande passo del matrimonio. Il 16 luglio del 2016 la coppia si è sposata con una cerimonia celebrata presso la Chiesa Di Santa Maria Delle Grazie a San Giovanni Rotondo. Pochi mesi dopo dal matrimonio la coppia ha festeggiato anche la nascita della prima figlia Chiara. Cristina è una modella e collabora con diversi brandi di moda.

Pio D’antini e Cristina Garofalo: “come se fossimo sposati da sempre”

Cristina Garofalo e Pio D’antini sono più innamorati che mai. Sui social i due condividono tantissime foto insieme: momenti di vita privata e personale che non alcuna paura di mostrare anche ai rispettivi fan. Non solo, la Garofalo che di professione è una modella su Instagram pubblica anche molte foto del suo lavoro. In particolare Cristina condivide look particolarissimi che fanno sempre incetta di likes da parte dei follower. Non mancano però messaggi e foto dedicate al marito Pio. “Come il primo giorno, sempre più innamorato della mia Cri” si legge in un post scritto dal comico foggiano che la moglie ha riposato sulla sua pagine Instagram. Parlando proprio del giorno del matrimonio, la coppia ha raccontato come non sia cambiato nulla. Anzi proprio Pio ha sottolineato: “è come se fossimo sposati da sempre”.

