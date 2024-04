Cristina Ginevri, chi è la moglie di Gianluca Guidi/ Il primo incontro a teatro e il matrimonio nel 2004

Cristina Ginevri, chi è la moglie di Gianluca Guidi: la passione per la danza

Caterina Balivo torna in onda oggi pomeriggio, giovedì 11 aprile 2024, con una nuova puntata de La volta buona su Rai1. Tra gli ospiti che accoglierà nel suo salotto tv ci sarà anche Gianluca Guidi, cantante, attore e regista teatrale nonché figlio di Johnny Dorelli. Una carriera dedicata alla recitazione quella di Guidi che, proprio a teatro, ha conosciuto anche la donna della sua vita, la moglie Cristina Ginevri, ballerina e attrice.

Poco conosciuta nel mondo dello spettacolo e poco avvezza ai riflettori della tv, Cristina Ginevri vanta comunque un ricco bagaglio di esperienze nel mondo della recitazione. Stando alle poche informazioni disponibili in rete sul suo conto, sappiamo che è nata a Milano e, inizialmente, la sua aspirazione principale era quella di diventare una ballerina. Ha così studiato Danza classica a Milano, per poi perfezionarsi a Londra presso la Royal Academy of Dancing e presso il centro Dance Works.

Cristina Ginevri e Gianluca Guidi: l’incontro in teatro e il matrimonio nel 2004

Cristina Ginevri, moglie di Gianluca Guidi, ha sempre coltivato la sua passione per la danza e parallelamente si è avvicinata anche al mondo della recitazione e del teatro. In particolare, è stata selezionata come protagonista femminile in Serial killer per signora, opera teatrale del 2016/17 per la regia proprio di Gianluca Guidi. Con il marito ha collaborato anche in A piedi nudi nel parco, oltre ad aver fatto parte del cast di Promesse promesse, musical diretto da Johnny Dorelli, celebre cantautore e padre proprio di Guidi.

Gianluca Guidi e la moglie Cristina Ginevri, dunque, si sono incontrati e conosciuti proprio a teatro, nel mondo che entrambi frequentano e in cui lavorano con passione e sacrificio. La coppia è poi convolata a nozze nel 2004 e il matrimonio è stato celebrato a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Dalla loro unione sono nati due figli, Giacomo e Giulio.











