Cristina Incorvaia, ex partecipante di Uomini e Donne si è sfogata sul suo profilo Instagram dando una bellissima notizia ai fan: finalmente hanno arrestato il suo stalker. Ormai da diverso tempo la donna aveva dichiarato che era perseguitata da un uomo che aveva conosciuto diverso tempo prima nel bar di una sua amica. Inizialmente, l’ex volto di Temptation Island e di Uomini e Donne aveva pensato si fosse instaurata una bella amicizia, ma da quel momento la sua vita è cambiata in modo radicale.

Minacce, messaggi notturni e pedinamenti, queste sono solo alcune delle molestie quotidiane che Cristina Incorvaia ha dovuto subire nel corso della sua carriera. L’uomo era arrivato a dirle parole terrificanti, come “Ti sparo con il fucile“, e da quel giorno ha ricevuto una denuncia. Lo stalker è stato poi messo ai domiciliari per poi tornare in libertà senza aver imparato la lezione, anzi, facendo ripiombare Cristina Incorvaia in uno stato continuo di allerta. “Era sottoposto a sorveglianza tramite braccialetto elettronico“, aveva confessato l’ex dama di Uomini e Donne, spiegando che nonostante la misura cautelare, lo stalker aveva violato molte volte il divieto di avvicinamento. Cristina Incorvaia si era rivolta anche al Corriere della Sera, confessando le atrocità che stava subendo.

Cristina Incorvaia, la terribile confessione durante gli anni di stalking: “Non mangiavo e non dormivo”

L’ex dama protagonista dei reality di Canale 5 era arrivata addirittura a non mangiare e non dormire più a causa dello stalker che per diversi anni le ha rovinato la vita senza tregua. “Voleva distruggermi“, aveva detto al Corriere della Sera, aggiungendo di aver avuto molta paura e di essere stata costretta a modificare i suoi orari per non farsi vedere. “Ero arrivata a uscire solo nel mio cortile“, aveva continuato. Fino ad oggi 13 marzo 2025, quando finalmente è arrivata la notizia più bella: “Grazie alle indagini effettuate è stato predisposto l’arresto. E sono più serena” ha dichiarato sui social Cristina Incorvaia. Anche La Stampa ha diffuso la notizia identificando un uomo di 32 anni che ha “violato il divieto di avvicinamento imposto nei confronti della vittima“.