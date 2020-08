Cristina Incorvaia, scontro con Tara Gabrieletto per Cristian/ “Mi ha chiamata e…”

Acceso scontro quello nato tra Cristina Incorvaia e Tara Gabrieletto. Le due ex protagoniste di Uomini e Donne – una del trono Over, l’altra di quello Classico – pare abbiano fortemente discusso a causa delle ultime dichiarazioni fatte dalla Incorvaia sulla relazione avuta con Cristian Gallella prima del loro matrimonio. “Tara mi ha contattato dicendo che nessuno deve mettere becco sulla sua relazione ma mi verrebbe da dirle che allora non doveva andare in tv.” ha dichiarato Cristina alle pagine del settimanale Vero. Ha poi aggiunto: “Tara mi ha detto anche che non posso definirmi ex perché sono stata con Cristian per pochissimo tempo. In realtà siamo stati insieme per mesi, lui conosceva la mia famiglia perché veniva a casa: lei può parlare della sua relazione, ma la mia storia con Cristian la conosco io”.

Cristina Incorvaia e la storia con Cristian Gallella: “Ho ricordi belli e meno belli”

Cristina Incorvaia, che dopo la relazione avuta con David Scarantino e la loro partecipazione a Temptation Island è di nuovo single, ha continuato, raccontando dettagli della storia con Cristian Gallella. “Sono stati mesi particolari, ho ricordi belli e meno belli perché Cristian ha un bel caratterino. – ha svelato l’ex dama del trono Over, per poi aggiungere – Non si fidava delle donne e metteva costantemente alla prova il nostro rapporto, così a un certo punto mi sono stancata.” Così ha concluso: “Dopo circa un anno mi ha cercato di nuovo, ma io avevo un’altra storia e ho declinato il suo invito a partire con lui per un viaggio”. Così è dunque finita la loro storia.



