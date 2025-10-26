Chi è Cristina Irrera? La 26enne di Milano è stata vittima di minacce e odio social, e sarà oggi ospite su Rai Uno dalla Fialdini

Chi è Cristina Irrera? La ragazza sarà ospite oggi, domenica 26 ottobre 2025, presso gli studi di Da noi… a ruota libera, il classico talk della domenica condotto da Francesca Fialdini. Quella di Cristina Irrera è una vicenda che merita di essere trattata in uno studio tv, in quanto la stessa sta vivendo da tempo un incubo. Ventisei anni, siciliana ma trasferitasi a Milano per studiare e lavorare, è finita vittima di uno stalker, o forse di un hacker, che ha diffuso online il suo indirizzo di casa, con tanto di minacce e insulti.

Segretaria del Comitato Sicurezza Milano, è divenuta in breve tempo vittima di una campagna d’odio online senza senso e, nel giro di pochi mesi, ha ricevuto più di 100.000 messaggi, molti dei quali estremamente gravi, fra chi le augurava di essere violentata, ma anche minacce di morte e commenti all’indirizzo del suo cane, che sarebbe finito avvelenato e quindi morto in modo atroce. Il caso è stato attenzionato da numerosi mesi e anche l’agenzia ANSA lo ha trattato, intervistando proprio la povera Cristina Irrera, che ha raccontato di come il tutto sia cominciato in quel di febbraio, per poi intensificarsi decisamente la scorsa estate, durante il mese di luglio.

CRISTINA IRRERA NON PUO’ PIU’ AVERE UNA VITA ONLINE

Di fatto, da quando è cominciato il tutto non riesce più ad avere una vita online, visto che – racconta ancora la stessa – appena pubblica un qualche contenuto sui social scatta la “shit storm” in massa, e le arrivano centinaia di messaggi offensivi nei suoi confronti ma anche verso i suoi familiari.

Ma come mai tutta questa campagna d’odio? La ventiseienne ha raccontato che tre anni fa era stata vittima, come molti altri milanesi e turisti, di un’aggressione da parte delle tristemente note borseggiatrici della metropolitana; di conseguenza aveva deciso di impegnarsi per fare in modo che tali situazioni non si verificassero più, e nel contempo attivarsi anche con campagne a tutela delle donne, vittime troppo spesso di femminicidi (vedi i recentissimi casi di Pamela Genini e Luciana Ronchi).

CRISTINA IRRERA PROTETTA COL CODICE ROSSO

Proprio a seguito di questa esposizione, Cristina Irrera, che nella vita fa due lavori per mantenersi – leggasi babysitter e barista – è diventata bersaglio dell’odio. La ventiseienne siciliana ha deciso di denunciare il tutto alla Polizia postale, che ha scoperto, fra le varie cose, una verità agghiacciante sul web e sui social, caratterizzata da svariati account falsi che organizzavano dei “veri e propri pacchetti di insulti online”, ha svelato la stessa vittima.

Tenendo conto della situazione, che con il passare del tempo è peggiorata, alla fine Cristina Irrera è stata trattata come un caso da codice rosso: di conseguenza è tutelata con una pattuglia della polizia che passa sotto casa per controllare che sia tutto ok. Oggi la ragazza avrà modo di spiegare con la Fialdini la sua storia assurda; speriamo che possa trovare solidarietà e non odio.