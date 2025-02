Cristina tra Simone e Massimo a Uomini e Donne

Lite di fuoco a Uomini e Donne, nel corso della puntata del 3 febbraio 2025, tra Cristina e Simona. Tutto inizia quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio la dama, il cavaliere e Massimo, un altro signore del parterre con cui sta uscendo Cristina. “Qui è un macello, la cosa è ingarbugliata, ci ho messo un po’ a capire”, fa sapere Maria introducendo l’argomento. Tra Cristina e Simone stava andando tutto bene ma la situazione è precipitata a causa di alcune liti molto pesanti come spiega la dama al centro dello studio.

Simone, però, si difende e spiega che, dopo aver trascorso due giorni con lei (di parla anche di un rapporto intimo che Cristina frena, ndr), era pronto a concedere l’esclusiva alla dama. Cristina, però, appare molto infastidita dall’atteggiamento di Massimo. “Mi hai insultata e la tua unica preoccupazione è stata chiedermi come mi sarei vestita in puntata”, racconta la dama.

Cristina e Simone: tutto finito a Uomini e Donne

“Io non so perché lui dice che abbiamo avuto un rapporto, perché non è vero…“. Con queste parole, Cristina ha smentito la confessione di Simone a cui ha dato anche del falso. Di fronte alle dichiarazioni della dama, il cavaliere ha preferito chiudere l’argomento e tornare a sedersi nel parterre. Discorso diverso, invece, con Massimo con cui, invece, la conoscenza sta procedendo nel migliore dei modi.

“Lui è una persona risolta che non cerca l’amore, ma cerca una donna“, le parole di Cristina che, però, non convincono Gianni Sperti e Tina Cipollari convinti che Cristina stia solo facendo perdere tempo a Massimo avendo avuto un rapporto già avanzato.

