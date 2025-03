Lorenzo Spolverato, dopo le baruffe della serata avute con Javier Martinez e Jessica Morlacchi, ci ha regalato qualche momento di emozione. Attimi toccanti al Grande Fratello propiziati dall’incontro con la sua amata mamma, Cristina, con la quale ha avuto modo di confrontarsi sull’andamento del percorso e sul feedback esterno. Chiaramente, Alfonso Signorini non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di interrogare la mamma del concorrente su alcune critiche che aleggiano su di lui praticamente da inizio percorso.

Dalla presunta bestemmia al Grande Fratello alle accuse di aver fatto il saluto nazista, passando per i toni invece oggettivamente spesso eccessivi e con parole forti che sarebbe meglio evitare e limitare; passa in rassegna tutto Alfonso Signorini e sottopone il tutto proprio a Cristina, mamma di Lorenzo Spolverato. “Io come mamma ho notato quello sfogo che lui ha avuto con i cuscini e posso dire che non è da lui, anche perchè a casa non ha mai fatto azioni di questo genere. Mai alzato la voce con noi genitori, non ha mai peccato di educazione”. La donna ha poi aggiunto: “Vedo una persona diversa, secondo me è arrivato ad un punto di particolare stanchezza come tutti del resto, ognuno ha il suo carattere. Anche il fatto di chiudersi e avere uno sfogo di pianto…”.

Cristina – mamma di Lorenzo Spolverato – ha poi voluto sottolineare ulteriormente come il suo atteggiamento al Grande Fratello sia in controtendenza rispetto alla sua personalità nel quotidiano: “Vi assicuro che mio figlio a casa non si è mai reso protagonista di questi episodi; certo, ha un carattere che lo porta a dire quello che pensa senza problemi. Anche io ho delle discussioni con lui, come giusto che sia; si discute e si litiga ma senza arrivare a queste cose”.

Non del tutto convinta Cesara Buonamici che sottolinea invece come a suo dire Lorenzo Spolverato abbia palesato questi comportamenti fin dall’inizio, quasi a ‘sfatare’ l’alibi della stanchezza che può subentrare dopo tanti mesi al Grande Fratello: “Non trae alcun vantaggio da questo atteggiamento, un sottofondo che abbiamo visto fin dagli inizi anche nei contrasti con Helena, con Shaila, Javier… Insomma, c’è sempre stato e anche io l’ho sempre visto”.