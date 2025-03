Protagonista di una nuova puntata de “Le Ragazze”, programma condotto da Francesca Fialdini, Cristina Marella. La donna, nata nel 1924 a Celle San Vito in provincia di Foggia, è venuta al mondo da una famiglia molto umile e soprattutto numerosa. È infatti la penultima di dodici figli. I soldi, in famiglie come la sua, non bastano mai e per questo a soli otto anni è stata costretta ad iniziare a lavorare, lontano da casa. Tre anni dopo è scappata, tornando a casa, ma il padre non si è mostrato affatto felice di vederla. L’uomo, descritto da Cristina Marella come violento e particolarmente duro, non ha mai dato particolare affetto ai figli, mostrandosi sempre molto freddo e distaccato nei loro confronti. Nonostante ciò, Cristina lo ha assistito durante i suoi ultimi anni di vita, mostrandosi pronta a perdonare.

La vita di Cristina non è stata semplice neanche durante l’età adulta. Durante il fascismo, alla famiglia Marella è stata assegnata una casa colonica e proprio in quegli anni, ormai adolescente, Cristina ha conosciuto Vincenzo, innamorandosi di lui. La guerra li ha però separati e una volta tornato, scioccato dai dolori della guerra dopo la prigionia dei tedeschi e la deportazione nel campo di concentramento di Dortmund, Vincenzo era diverso, tanto che i genitori si sono opposti al matrimonio.

Cristina Marella, chi è: la fuitina per sposare il marito Vincenzo

Nonostante l’opposizione della famiglia, Cristina Marella ha deciso di fuggire con Vincenzo, il ragazzo del quale si era innamorato anni prima. I due hanno fatto così la classica fuitina e dal loro amore sono nati tre figli, Francesco, Filomena e Norina. Rimasta vedova a soli 58 anni, Cristina è oggi felice grazie ai sei nipoti, i tredici bisnipoti e i tre trisnipoti, che le hanno colorato la vita. Oggi, a quasi 101 anni, Cristina Marella è autonoma e ancora circondata dall’amore della sua famiglia.