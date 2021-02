Cristina Marino “Accecata dalla figlia Nina”/ Benda sull’occhio: “Ha delle armi!”

Piccolo incidente domestico per Cristina Marino che si mostra sui social con tanto di benda all’occhio pronta a raccontare quello che le è successo lasciando i fan senza parole. La bella compagna di Luca Argentero, presto sua sposa appena sarà possibile, ha messo in crisi chi la segue su Instagram che di colpo l’ha ritrovata con una vistosa benda sull’occhio pronta a raccontare del suo piccolo incidente domestico. A quanto pare non è caduta e non si è fatta male facendo qualcosa in casa o sul set bensì per via di sua figlia, la piccola Nina. Chi è mamma sa bene che ricevere un colpo nell’occhio da parte dei bambini è sempre micidiale ma a quanto pare Cristina Marino non ha fatto i conti solo con il dolore ma anche con una corsa dal dottore.

Cristina Marino “Accecata dalla figlia Nina”

La stessa Cristina Marino racconta: “Nina a quanto pare al posto delle dita ha delle armi” tanto che la piccola l’ha letteralmente “accecata” involontariamente. Chi segue lei e la coppia che forma con Luca Argentero sa bene che qualche tempo fa era successo lo stesso al suo compagno ma a quanto pare lei ha subito qualche “danno” in più. Mentre cammina con Nina in braccio racconta le sue disavventure proprio mentre Luca Argentero se la ride di gusto e prende in giro la compagna: “Sono accecata… La cosa divertente che che ho preso in giro Luca per la stessa cosa e ora è toccato a me. Nina a quanto pare al posto delle dita ha delle armi, per gioco ci ha accecato. Mi lacrima l’occhio, il naso…volevo rendervi partecipi di questo disagio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA