Cristina Marino è la moglie di Luca Argentero, il popolare attore amatissimo dal grande pubblico per la serie tv cult “Doc – Nelle tue mani”. La coppia si è conosciuta nel 2015 durante le riprese della commedia “Vacanze ai Caraibi”: una scintilla immediata quella nata tra i due, anche se all’epoca l’attore era già impegnato con la ex moglie. Il primo incontro tra i due? Sotto una palma stando a quanto raccontato dalle pagine di Vanity Fair da Cristina Marino che ha rivelato quanto il destino abbia giocato a loro favore. Quasi come nel film Sliding Doors i due si sono ritrovati sulla stessa spiaggia di Santo Domingo; un incontro del tutto casuale e giocato dal destino, visto che la Marino doveva lasciare Santo Domingo un giorno prima dell’arrivo di Luca Argentero.

Per via di un errore nella prenotazione del biglietto aereo, la Marino resta a Santo Domingo e la sera si ritrova a cena con Luca inconsapevole che quell’uomo le avrebbe cambiato la vita. I due, infatti, si innamorata perdutamente: nel 2021 celebrano il matrimonio e dalla loro unione sono nati anche due figli: Nina Speranza e Noè Roberto.

L’incontro tra Cristina Marino e Luca Argentero lascia il segno, visto che proprio l’attrice ricordandolo durante una intervista rilasciata a Vanity Fair ha raccontato: “dopo quella cena è scattata una miccia”. Il giorno dopo, infatti, Luca chiede il suo numero per inviarle un messaggio esortandola quasi a perdere l’aereo; in realtà la Marino quell’aereo lo prende, ma tra i due inizia un lungo scambio di messaggi con l’attore che si sbilancia dicendole: “ho un volo che mi porta a Milano e uno a Roma. Se vengo a Milano mi porti a cena?”.

Da lì ha avuto inizio una bellissima storia d’amore, visto che Cristina Martino e Luca Argentero formano una delle coppie più belle del cinema italiano. Proprio l’attrice parlando del marito ha detto: “ha un’autenticità, un modo di stare al mondo che mi piace moltissimo”. Non solo, la Marino ha confessato: “mi piace più di qualsiasi altra persona che io abbia conosciuto ed è la persona con cui mi diverto di più al mondo”.