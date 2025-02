Cristina Marino è la moglie di Luca Argentero, nonchè uno degli attori più amati del nostro Paese. Nell’ultimo periodo viene ospitato molto spesso in diversi programmi televisivi, tra cui Amici di Maria De Filippi dove è stato anche giudice. Ma torniamo a noi. La moglie dell’attore è nata nel 1991 e di professione è una modella. Non solo, ha anche un suo personale brand che si chiama “Befancyfit“. Quando era ancora una bambina, Cristina Marino aveva un grande sogno, quello di diventare una ballerina famosa.

Purtroppo, per via di un infortunio non ha potuto realizzare il suo desiderio, ma la sua carriera è stata comunque molto importante. Infatti, proprio lei aveva debuttato come attrice nel famosissimo film di Federico Moccia “Amore 14“, che poi l’ha resa famosa nel mondo della recitazione. Infatti, nel 2013 arriva il successo con la pellicola “Casa e bottega“, firmata da Luca Ribuoli. Oltreuttto ha anche continuato con Celebrity Hunted 3 insieme a Luca Argentero e al film “Vacanze ai Caraibi“. Successivamente ha recitato anche per “Il talento del Calabrone“, altro bellissimo film italiano.

Cristina Marino e Luca Argentero, come si sono conosciuti? Una serie di fortunati eventi

Come si sono conosciuti Cristina Marino e Luca Argentero? Questa è la parte più divertente e romantica della loro storia d’amore. La stessa attrice e modella ha spiegato che il loro primo incontro è avvenuto sotto una palma. In realtà, tutto è sembrato un vero e proprio gioco del destino, dato che la donna doveva partire per Santo Domingo prima che atterrasse Luca Argentero sull’isola, ma ha perso il volo per uno sbaglio nella prenotazione. Così, dopo un bel colpo di fulmine, si sono innamorati perdutamente l’uno dell’altra e dalla loro relazione sono nati Noè Roberto e Nina Speranza.

Come riporta Vanity Fair, Cristina Marino ha spiegato che durante la loro prima cena era “scattata una miccia“. L’attore, colpito dalla bellezza della donna ha chiesto a qualcuno il suo numero di telefono, per poi scriverle un romantico messaggio invitandola di nuovo a perdere l’aereo. Lei non lo ascolta, e parte per Milano, dove i due si incontrano per un’altra cena. Il resto è storia. Da quel giorno nasce una delle coppie più belle e più amate del mondo dello spettacolo, che ancora oggi sta insieme a fronte di alti e bassi.