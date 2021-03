Cristina Marino, compagna Luca Argentero/ “Ci sposiamo, sarà una festa d’amore”

Cristina Marino è la compagna di Luca Argentero: la coppia in questi giorni ha annunciato il matrimonio. Una notizia che era nell’aere visto che proprio durante una loro intervista doppia a Verissimo da Silvia Toffanin, l’attrice aveva detto: “avevamo deciso che ci saremmo sposati mentre ero incinta con un matrimonio a sorpresa che poi è saltato per il lockdown, quindi ci sposeremo prima dell’estate, tra pochi mesi”. Un matrimonio rimandato per cause di forza maggiore: una pandemia che da circa un anno ha rivoluzionato e stravolto le nostre esistenze con regole da rispettare e norme anti contagio. Per questo motivo la coppia ha pensato di posticipare le nozze per poter condividere questo momento di grande gioia ed amore in compagnia dei propri cari.

Una cerimonia semplice e privata come ha rivelato la Marino: “mi piacerebbe una cerimonia intima, non in grande, con poche persone. Una festa d’amore insieme alle persone che hanno condiviso il nostro percorso. Sarà una festa d’amore semplicissima. La parola chiave è semplicità, magari più avanti vi terrò più aggiornati. Non condividerò molto perché come sapete siamo molto discreti e ci piace che le cose private rimangano tali”.

Cristina Marino e Luca Argentero si sposano “Covid permettendo”

Dopo la rivelazione a Verissimo, Cristina Marino e Luca Argentero non hanno affatto cambiato idea. Il matrimonio ci sarà eccome e in questi giorni è stata proprio l’attrice a tornare sull’argomento pubblicando un video su Instagram Stories in cui ha confermato ai fan la volontà di sposare il suo amato Luca e di voler organizzare una cerimonia semplice, intima e privata. “Siamo discreti e ci piace che le cose private rimangano tali” – ha sottolineato l’attrice che al momento non ha ancora rivelato la data aggiungendo che “Covid permettendo sarà una festa d’amore semplicissima”. Procede a gonfie vele l’amore tra Luca e Cristina che, dopo il colpo di fulmine sul set, non si sono più separati. Un grande amore suggellato anche dalla nascita della piccola Nina, anche se la coppia ha già rivelato che non sarà la sola. “Mi piacerebbe avere tre di figli. Sono giovane e ho tutto il tempo” ha dichiarato lei aggiungendo – “se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio”.



