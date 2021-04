Cristina Marino, compagna Luca Argentero/ “Ho detto ‘è lui’ quando ho aperto il frigorifero a casa sua”

Cristina Marino l’amore per Luca Argentero e la loro figlia Nina Speranza

Cristina Marino è la compagna di Luca Argentero. I due si sono conosciuti nel 2015 sul set del film “Vacanze ai Caraibi” di Neri Parenti. Prima di incontrare Cristina, l’attore torinese è stato legato a Myriam Catania, i due si sono sperati nel 2016, dopo una relazione iniziata nel 2004. Lo scorso maggio Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori della loro prima figlia, Nina Speranza. “Luca è nato per essere padre. Rientra in una categoria secondo me rara di papà “mammo”. È il maestro di cambio pannolini, del bagnato, delle pappe, Gioca tantissimo con sua figlia”, ha raccontato l’attrice a “Canzone segreta”. Sul palco del programma condotto da Serena Rossi, Cristina Marino si è esibita con una sensuale coreografia sulle note di “Ocean Drive”: “È la prima che abbiamo ballato insieme quando ci siamo conosciuti. Ci siamo incontrati a Santo Domingo perché eravamo sullo stesso set e poi da lì…”, hanno raccontato i due fidanzati.

Nina Speranza Argentero, figlia di Luca / L'attore: “con lei apice di felicità”

Cristina Marino, compagna di Luca Argentero: l’inizio della carriera

Cristina Marino, nata a Milano nel 1991, è co-founder, presidente e volto di Befancyfit, una piattaforma dove poter parlare alle donne a 360°, dando consigli su fitness, beauty, food e lifestyle. “Sono nata a Milano da papà siciliano e mamma pugliese. Mio padre è imprenditore, ho un unico fratello più grande che lavora con lui. I miei da piccoli ci fecero fare un sacco di pubblicità, da quella della Kinder a Giovanni Rana. Crescendo mio fratello ha smesso, io no. Contemporaneamente mi sono iscritta a Giurisprudenza. Ma è durata poco”, ha raccontato a Vanity Fair qualche tempo fa. Nella stessa intervista ha rivelato come ha capito che Luca Argentero era l’uomo giusto per lei: “Mi sono detta “sì, è lui” la prima volta che ho aperto il frigorifero a casa sua. Sembrava che la spesa l’avessi fatta io: hamburger vegetali, zenzero, lime. È stato fantastico”.

