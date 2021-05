Cristina Marino, compagna Luca Argentero/ “Io e lui famiglia anche prima di Nina”

Cristina Marino è la compagna di Luca Argentero, l’attore amatissimo dal pubblico italiano. Un grande amore quello nato tra i due che molto presto diventeranno anche marito a moglie. A rivelarlo è stata proprio l’attrice che ha rivelato ai fan che hanno deciso di sposarsi. Sarà un matrimonio semplice, ma all’insegna dell’amore come ha preannunciato la bellissima attrice che con il suo Luca sta pensando ad una cerimonia riservata e discreta nel pieno rispetto dei loro caratteri. “Siamo discreti e ci piace che le cose private rimangano tali” – ha rivelato Cristina che non ha però annunciato la data del matrimonio anche si è sbottonata dicendo “sarà una festa d’amore semplicissima”.

Una festa all’insegna dell’amore per la coppia di attori che si sono conosciuti nel 2015 sul set del film “Vacanze ai Caraibi”: Luca Argentero era ancora sposato con la ex moglie Myriam Catania, ma tra i due è scattata una forte curiosità. Poco dopo Argentero si è separato dalla moglie e ha deciso di lanciarsi in una nuova relazione dichiarando in merito: “la vita è fatta per fare bei progetti. Ho sempre detto che affrontare il mondo in due è sicuramente meglio”.

Cristina Marino e Luca Argentero sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Dal 2015 ad oggi la coppia è più innamorata che mai e il loro amore è stato suggellato anche dalla nascita della piccola Nina Speranza, nata lo scorso maggio. Una figlia che ha unito ancora di più la coppia che ora è pronta anche al grande passo del matrimonio e non nascondono di voler allargare al più presto la famiglia. “Mi piacerebbe avere tre di figli. Sono giovane e ho tutto il tempo” – ha rivelato lei precisando – “se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio”.

La nascita di Nina Speranza è avvenuta lo scorso maggio in pieno periodo di lockdown che l’attrice ha vissuto con grande difficoltà: “è stato complicato non poter abbracciare la mia famiglia. Pochi giorni prima di partorire sono andata sotto il balcone di mia nonna per farmi vedere con la pancia. Lo ricordo come un momento complicato, anche se avevo a fianco un uomo incredibile”. Parlando però della nascita della figlia Nina ha precisato: “una famiglia è tale anche se si è in due. Io e Luca eravamo una famiglia anche prima di Nina. Mi piace pensare che l’amore generi amore. Vorrei che Nina sentisse tutto l’amore che ci ha sempre circondato”.



