Cristina Marino, compagna Luca Argentero/ Lei: “cucina benissimo, ma è permaloso”

Cristina Marino è la compagna di Luca Argentero, l’attore di Doc – Nelle tue Mani e quarto giudice speciale di Tale e Quale Show 2020. L’attrice, conosciuta dal grande pubblico per essere “la compagna di Luca Argentero” pochissimi mesi fa è diventata mamma della piccola Nina Speranza regalando all’ex concorrente del Grande Fratello la grandissima emozione di diventare papà per la prima volta. Felici ed innamorati, Cristina e Luca si sono conosciuti proprio sul set cinematografico durante le riprese del cinepanettone “Vacanze ai Caraibi”; un incontro che l’attrice ha raccontato così: “non è stato amore a prima vista, ma ho sentito subito che sarebbe successo qualcosa”. Una sensazione che ha avuto poi la sua conferma nel tempo, visto che dopo quell’incontro Cristina e Luca hanno cominciato a sentirsi e a vedersi. “Ho una personalità piuttosto complessa da gestire, lo riconosco. Ma con lui mi sono tranquillizzata” – ha raccontato a Confidenze l’attrice che non nasconde che una volta incontrato Luca – ” ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri”.

Cristina Marino: “io e Luca Argentero siamo diversi, ma…”

Non solo, Cristina Marino poco dopo il primo incontro con Luca Argento ha subito capito di avere tantissime cose in comune. “Avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico. Tempo dopo mi sono trasferita a Roma. Abitavo da un’amica e cercavo un appartamento. Lui mi ha invitata a cena a casa sua (cucina benissimo) e alla terza volta che ci sono andata mi sono fermata”. Proprio così, dopo tre cene i due hanno cominciato a convivere ed oggi sono anche diventati genitori. Un amore importante quello tra Luca Argentero, ex marito di Myriam Catania, e l’attrice che sempre a Confidenze ha raccontato: “sono molto orgogliosa di lui e se per indole sarei gelosa, ho capito che in questo caso è inutile: se le altre donne lo guardano non mi preoccupo perché lui non mi dà motivo di dubitare. Certo, a volte ci sono fan che esagerano e io, che non sopporto la maleducazione, mi infastidisco”. Infine parlando di difetti, la Marino ha dichiarato: “direi che non ha difetti, a parte che forse è un po’ permaloso. Siamo diversi: io fumantina e poco diplomatica, lui misurato e pacato. Ma mi sta insegnando a mantenere la calma”.



