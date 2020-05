Cristina Marino è diventata mamma/ È nata Nina Speranza, figlia di Luca Argentero

Pubblicità

Grande gioia per Luca Argentero e Cristina Marino. Oggi, 20 maggio, l’attrice ha dato alla luce la loro prima figlia. A svelarlo è proprio Luca con un post pubblicato su Instagram in cui svela il nome della piccola: Nina Speranza Argentero. “Noi” scrive Argentero per accompagnare lo scatto in bianco e nero di tre mani che si incrociano: quella di Luca, quella di Cristina e quella minuscola della loro bambina. La stessa foto è stata condivisa anche dalla Marino sul sul profilo Instagram ed è stata accompagnata dagli auguri di tantissimi amici e fan della coppia. “Omiodiooooooo!!!!!! AUGURIIIIII CRIIIIIII” scrive Diana Del Bufalo; “Tanti auguri” scrive Alessandra Amoroso; “benvenuta Nina Speranza! E un grande abbraccio a voi.” scrive ancora Stefano Accorsi.

Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori per la prima volta oggi, 20 maggio 2020. Nina Speranza va a coronare il sogno d’amore della coppia che da tempo condivide una solida relazione. Di recente la Marino ha rilasciato un’intervista a Confidenze dove ha sottolineato l’amore e la stima che prova nei confronti del compagno: “Sono molto orgogliosa di lui e se per indole sarei gelosa (anche Luca lo è), ho capito che in questo caso è inutile: se le altre donne lo guardano non mi preoccupo perché lui non mi dà motivo di dubitare. – e ancora – Certo, a volte ci sono fan che esagerano e io, che non sopporto la maleducazione, mi infastidisco.”

