Cristina Marino e Myriam Catania, compagna e ex moglie Luca Argentero/ “Un passato..”

Luca Argentero si prepara per il finale di Doc Nelle tue Mani mentre a Oggi è un altro giorno si parlerà della sua vita privata, del suo ruolo di padre e anche quello di compagno di Myriam Catania. I due sono diventati genitori da qualche settimana della piccola Nina Speranza e sono pronti a dirsi sì. Proprio l’attore lo ha spiegato, in più occasioni ospite in tv, di voler sposare la sua compagna e di volerlo fare ormai da tempo solo che ha dovuto rimandare spesso per via della Pandemia proprio quando tutto era pronto. Adesso le intenzioni ci sono e niente li fermerà tanto che hanno spiegato che le nozze saranno prossimamente, prima dell’estate, e a questo punto vi prenderà parte anche Nina Speranza. In questi giorni si è parlato tanto della sua vita privata ma non solo per via della nascita della sua bambina ma anche per la partecipazione della sua ex, Myriam Catania al Grande Fratello Vip 2020.

Cristina Marino e Myriam Catania, compagna e ex moglie Luca Argentero

Lei stessa ha parlato della loro relazione dicendosi felice di averlo conosciuto e di essere stata sua moglie anche se il loro rapporto è poi finito. In particolare, proprio Myriam Catania parla del loro rapporto in questi termini: “Quando al GF Vip ho disegnato la linea della vita mi sono resa conto di quanto fossi grata a Luca che mi ha amata, onorata, rispettata. È stato fichissimo e si meritava la mia riconoscenza, mi è stato vicino in una fase della vita in cui non ero facile da gestire”. A quanto pare il reality l’ha portata a questa nuova consapevolezza che non ha fatto altro che confermare che Luca Argentero è davvero un grande uomo.



