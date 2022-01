Cristina Marino e Nina Argentero, moglie e figlia di Luca Argentero/ La scelta della coppia

Luca Argentero ha ritrovato la serenità sentimentale subito dopo la fine del matrimonio con Myriam Catania al fianco di Cristina Marino, conosciuta sul set e con cui è arrivato a costruire una famiglia grazie all’arrivo della loro bambina, Nina Speranza. I due si sono sposati lo scorso 5 giugno, a Città della Pieve, in Umbria: lui con un tre pezzi blu, e lei in un romanticissimo abito in macramè, con maniche lunghe e schiena scoperta.

Galeotto, al pari di molti altri colleghi, è stato il set. I due attori erano impegnati nel 2015 con le riprese del film “Vacanze ai Caraibi”. Lui era ancora impegnato con l’attrice e doppiatrice, ma in breve tempo il loro amore ha prevalso e sono poi usciti allo scoperto. Entrambi cercano comunque di preservare il più possibile la loro vita privata dalle luci dei riflettori e compaiono pochissimo in pubblico.

La scelta della coppia di celebrare il matrimonio in Umbria non è stata casuale. Qui, infatti, avevano trascorso il lockdown, poco prima dell’arrivo della loro bambina. Già da prima, però, Cristina Marino e Luca Argentero si sono considerati una famiglia, proprio per questo la nascita della piccola ha rappresentato un coronamento per il loro rapporto: “Nina è la ciliegina sulla torta. Su questo non ci sono dubbi. Ma io mi sentivo appagata anche prima che arrivasse: una famiglia è tale anche se si è in due, io e Luca lo eravamo anche prima di Nina” – aveva raccontato l’attrice.

Su una cosa i due sono concordi: non desiderano mostrare sui social, almeno per ora, il viso della loro bambina, a differenza di quanto fatto da altri colleghi che non mancano mai di condividere scatti. “Non amiamo che diventi argomento da bar” – hanno detto.



