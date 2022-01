Cristina Marino e Nina Speranza, moglie e figlia di Luca Argentero/ Tutto su di loro

Luca Argentero è uno degli attori italiani più amati dal pubblico. La sua popolarità ha raggiunto vette ancora più alte nell’ultimo anno, da quando è diventato protagonista della serie “Doc – Nelle tue mani” nella quale interpreta il dottor Andrea Fanti. Da qualche anno, nella vita dell’attore, ci sono due donne in più: Cristina Marino, sua moglie, e la loro bambina, Nina Speranza.

Conosciuta nel 2015, dopo il divorzio dalla prima moglie, Myryam Catania, Luca Argentero ha sposato Cristina Marino nel 2021, dopo aver avuto con lei una figlia, Nina Speranza. La coppia è convolata a nozze il 5 giugno del 2021, con una cerimonia intima e privata: basti pensare che le prime foto sui social sono state pubblicate dopo 48 ore dal matrimonio. I due si sono uniti con rito civile: a partecipare alla festa, pochissimi invitati. La cerimonia è avvenuta a Città della Pieve, in Umbria.

La figlia di Luca Argentero e Cristina Marino, Nina Speranza, è venuta al mondo il 20 maggio del 2020. La piccola, nata nella fase più dura della pandemia, ha riportato gioia e serenità in famiglia: proprio da qui il suo secondo nome, ‘Speranza’.

Chi è Cristina Marino, moglie di Luca Argentero

Cristina Marino, moglie di Luca Argentero dal 5 giugno 2021, data in cui i due sono convolati a notte, è nata nel 1991. La donna, originaria di Milano, ha cominciato la sua carriera da modella e fotomodella, per poi approdare nel mondo del cinema. Dopo alcune apparizioni in pubblicità e set vari, Cristina Marino si è trasferita a Roma, appena diciottenne, per cominciare la sua carriera da attrice. Insieme a quello che poi sarebbe diventato suo marito, Luca, Cristina aveva lavorato al film Vacanze ai Caraibi con Christian De Sica. Proprio sul set, a Santo Domingo, è avvenuto il primo incontro tra i due, nel 2015. Proprio in quel periodo, Argentero aveva appena concluso la sua relazione con Myriam Catania: vari gossip hanno attribuito a Cristina la ‘colpa’ della fine del matrimonio di Luca, ma i due hanno più volte affermato che non era affatto così. Attualmente Cristina è imprenditrice nel settore del fitness.

Parlando di Cristina Marino, Luca Argentero ha dichiarato: “È una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di nostra figlia Nina Speranza. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. È la donna più bella che io abbia mai visto. È un vulcano. Intraprendente, un’imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile come a nessuno verrebbe in mente. Ti porta a essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”.



