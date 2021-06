Cristina Marino e Nina Speranza, moglie e figlia Luca Argentero/ Il matrimonio e…

Cristina Marino e Nina Speranza sono rispettivamente la moglie e la figlia di Luca Argentero: dall’incontro al grande amore fino al matrimonio. Una storia a lieto fine quella tra l’ex concorrente del Grande Fratello e l’attrice che, complice l’incontro sul set di un film, si sono perdutamente innamorati. Un amore che li ha portati pochissimi giorni fa, per la precisione il 5 giugno, a convolare a nozze. Un matrimonio top secret tenutosi a Città della Pieve, in provincia di Perugia, dove i due si sono fatti la promessa davanti al sindaco Fausto Risini.

Dopo il lieto si, la coppia è salita a bordo di un sidecar rosso con cui si sono fatti notare nel piccolo centro cittadino per poi annunciare e condividere sui social il loro giorno d’amore. Con la foto di un bacio reso ancora più magico dalle luci del tramonto, Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato di essersi sposati sui social con una didascalia breve e coincisa “Mr- & Mrs. Argentero”. Una cerimonia semplice quella scelta dagli attori con la Marino che sui social ha scritto: “ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre”.

Cristina Marino e Luca Argentero: 1 anno della loro figlia Nina Speranza

Non solo, Cristina Marino e Luca Argentero quest’anno hanno anche festeggiato il primo compleanno della figlia Nina Speranza. La piccola, nata lo scorso 20 maggio in pieno lockdown per via della pandemia da Coronavirus, quest’anno è stata celebrata dai genitori che sui social hanno postato alcuni scatti per la gioia dei fan e dei più curiosi. “Un anno fa a quest’ora, ero gonfia come la palla su cui ero seduta. Ero spaventata, ma piena di emozione, entusiasmo ed energia. Non lo sapevo ancora amore, ma quell’energia eri tu” ha scritto l’attrice sui social in occasione del primo compleanno della piccola Nina Speranza che ha cambiato le loro vite. “Sei una creatura speciale. Ti amo che non esistono le parole” – ha poi aggiunto la Marino che ha deciso di pubblicare delle foto della piccola di lato o di spalle per privacy. Una serie di scatti da cui traspare il grande amore per la piccola Nina che presto potrebbe anche avere un fratellino o una sorellina, visto che la coppia ha rivelato di essere pronti ad allargare la famiglia.

