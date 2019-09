Cristina Marino fidanzata di Luca Argentero/ Il sogno di un figlio, “Ma senza fretta”

Cristina Marino, fidanzata di Luca Argentero (che quest’oggi si racconterà davanti a Silvia Toffanin e alle telecamere di “Verissimo”), è tornata nel mirino del gossip nel coso dell’ultima estate nonostante la sua storia con l’attore torinese vada avanti oramai da circa due anni dal momento che la loro prima uscita pubblica risale al 2017: infatti la modella e attrice classe ’91 non solo è stata tirata in ballo nella querelle che ha visto coinvolto l’ex gieffino quando è stato accusato di essere maschilista nei confronti proprio della sua compagna, ma anche per via di alcuni indizi social che hanno fatto pensare ai più che le nozze tra di loro, che pure hanno quasi 12 anni di differenza, siano oramai imminenti. A scatenare il gossip attorno all’attore che presto tornerà sul grande schermo con “Io Leonardo, il biopic in cui interpreta lo scienziato e artista toscano, e la influencer sono stati alcuni scatti sui loro profili Instagram che li vedono filare d’amore a d’accordo, per non parlare di una foto in cui entrambi sembrano essere nudi davanti all’obbiettivo. Non è infatti un mistero infatti che la coppia sia stata una delle più paparazzate la scorsa estate tra la Puglia e poi una capatina in quel di Mykonos…

CRISTINA MARINO, QUANDO LE NOZZE CON LUCA ARGENTERO?

Come detto, le indiscrezioni delle ultime ore vorrebbero infatti Cristina Marino e il suo Luca Argentero pronti al grande passo: galeotta era stata in quel di giugno una foto di loro due che amoreggiavano mentre all’anulare della influencer milanese ma di origini siciliane faceva sfoggio di sé un anello sospetto. Negli ultimi giorni l’attore ha spiegato che è da tempo sua intenzione e di Cristina sposarsi (e nel suo caso affrontare le seconde nozze) ma che tra il dire e il fare c’è di mezzo… l’annuncio ufficiale come pure la data, stando a quanto comunicato dai diretti interessati. A scatenare i pettegolezzi, casomai, è stato il fatto che prima d’ora i due erano sempre stati molto riservati sui propri profili social, dove pure postano con frequenza a beneficio dei loro follower: ma solo nell’ultimo periodo la Marino e Argentero si immortalano insieme sempre più spesso scambiandosi dediche d’amore come quella (“All I need is you”) che il 41enne ha rivolto alla fashion blogger. Un’altra indiretta dichiarazione d’amore alla ragazza è arrivata nel corso di alcune intervista che Argentero ha concesso a dei settimanali, spiegando come la presenza della Marino l’abbia reso una persona migliore e che è capace ora di amare senza farsi troppi problemi, sottintendendo inoltre che il grande passo per loro è qualcosa di inevitabile e che, come ha spiegato l’influencet, pure l’idea di un bambino non è così peregrina.

CRISTINA MARINO: “ABBIAMO PARLATO DI UN BAMBINO, MA SENZA FRETTA…”

Infatti, se Argentero ha rivelato come oramai con la sua Cristina Marino condivida tutto dato che la sua compagna l’ha migliorato non solo dal punto di vista professionale ma pure dal lato personale, la diretta interessata ha svelato alcuni particolari della relazione che la legano all’attore da circa due anni, ovvero da quando ci fu la clamorosa separazione da Myriam Catania di cui però l’attrice spiega di non esserne stata la causa. “Con Luca condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un semplice consiglio: anzi gli faccio duemila domande e per me è un punto di riferimento” aveva spiegato Cristina, forse ponendo l’accento sul fatto che la maggiore età del suo compagno sia per lei un aspetto molto importante anziché un limite. “La cosa che mi piace però è anche che so come io sia un punto di riferimento per lui e penso che se due persone si scelgono è anche perché si stimano” aveva detto in un’altra occasione la Marino che poi ha indirettamente confermato come le nozze siano ‘in cantiere’ dal momento che lei ha ammesso di volere un figlio da Luca. “Lo vorrei come la maggior parte delle persone adulte: di un figlio ne abbiamo già parlato, ma al momento non abbiamo fretta…” aveva confessato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA