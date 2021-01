Cristina Marino, fidanzata Luca Argentero / Amore nato sul set di un cinepanettone

Cristina Marino è la fidanzata di Luca Argentero. Classe 1991, attrice e modella, avrebbe conquistato il cuore dell’ex gieffino tra una ripresa e l’altra sul set. E’ questo quanto emerge sui tabloid e i siti specializzati, anche se la famosa indossatrice ha sempre voluto precisare di non essere stata il motivo della rottura dalla moglie. Precisamente Cristina Marino e Luca Argentero si sarebbero conosciuti durante le riprese del cinepanettone ‘Vacanze ai Caraibi’.

Un film che avrebbe dato il via ad un’appassionante storia d’amore, nonostante i quattordici anni di differenza. Da quel giorno, nel cuore di Luca Argentero sembra esserci solo Cristina, come confermano le dediche reciproche postate sui vari social. Baci, abbracci e attimi immortalati con tenerezza. Cristina Marino e Luca Argentero non riescono proprio a fare a meno dell’altro.

Cristina Marino e Luca Argentero, la prima uscita pubblica nel 2017 e poi…

Cristina Marino e Luca Argentero sono usciti alla scoperto alla fine dell’estate del 2017. In un’intervista dell’epoca, Cristina definiva il suo Luca “un trentottenne fichissimo ma non solo solo fisicamente…“. L’attrice aveva spiegato di vivere la differenza di età come un valore aggiunto e non come un limite. Considerando anche i tanti punti che li avvicinava e che tuttora li unisce come coppia: “Luca è uno sportivo come me e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più”. A quattro anni da quell’intervista la storia d’amore tra Cristina Marino e Luca Argentero prosegue a gonfie vele. A quanto pare l’attrice ci aveva visto lungo…



