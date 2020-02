Cristina Marino, fidanzata Luca Argentero/ Bimba in arrivo: “Ne vorrei 3” (Verissimo)

Fiocco rosa in arrivo per Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero. Un lieto evento per la famiglia dei due attori, che presto dovranno aggiungere un posto a tavola. Dopo quattro anni dall’inizio della loro relazione, Cristina e Luca stanno per dare alla luce una bambina: questo il sesso del figlio della coppia, “Per la gioia del suo papà”, sottolinea lei a Verissimo. Oggi, sabato 8 febbraio 2020, Cristina Marino sarà infatti ospite di Silvia Toffanin per rivelare le ultime novità. “Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio”, confessa, “e invece”. Sembra tra l’altro che l’artista non voglia fermarsi alla primogenita: “Mi piacerebbe avere tre figli, perchè amo le famiglie numerose”. Rimandato a data da decidere invece un altro progetto importante per la coppia. La Marino e Argentero infatti stavano programmano le loro nozze prima di scoprire che sarebbero diventati genitori. “Dovevamo sposarci, ma non avevamo ancora definito niente”, dice. All’attrice sarebbe tanto piaciuta una cerimonia semplice e per questo non prevedeva comunque una strategia d’attacco importante. “Tra poco, però, diventeremo tre e quindi abbiamo deciso di posticipare le nozze”, conclude, “non c’è fretta: c’è l’amore e ci sarà una creatura”. Con il pancione in bella mostra e decisa di aumentare la propria consapevolezza, la Marino ha condiviso uno scatto particolare sui social in questi giorni. La vediamo infatti assorta in meditazione in una sala dalle pareti lucide e dorate, un tappetino per poggiarsi, pantaloni della tuta e top sportivo, e mani giunte. “Connessa”, scrive, aggiungendo come hashtag Breath In Breath Out, ovvero inspira ed espira. Clicca qui per guardare la foto di Cristina Marino

CRISTINA MARINO IN FORMA SMAGLIANTE SU INSTAGRAM

Sono giorni più che felici per Cristina Marino, presto neomamma di una meravigliosa bambina. La casa in cui lei e il compagno Luca Argentero accoglieranno la nascitura è stata mostrata più volte dall’attrice sui social, anche se ha rivelato solo di recente un dettaglio del salotto. Una stanza più che luminosa, in mattoni bianchi e in cui spicca un camino con tanto di ceppi. Una pianta verde all’angolo, tetto a spiovente e una foto di lei con il compagno da un lato. Sull’altra parete, speculare alla precedente, con un altro camino e un cactus, troviamo invece un suo primo piano. Clicca qui per guardare le foto di Cristina Marino “Ve lo dico perchè ero in macchina ed è passato un tram e mi è venuto in mente di dirvelo”, dice invece nelle Storis di Instagram, promuovendo il nuovo lavoro di Argentero. L’attore infatti sarà al Teatro Manzoni di Milano dal 24 fino al prossimo 26 febbraio 2020 con lo spettacolo “È questa la vita che sognavo da bambino?”, una commedia in cui si raccontano le storie di tre campioni dello sport: Luigi Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Nonostante il pancione sempre più in vista, Cristina non esita a rimanere in forma e a tenersi allenata. In questi giorni ha fatto scalpore una foto in particolare pubblicata sui social, dove la bella attrice mostra un lato B da urlo, messo ancora più in risalto da un perizoma nero a coste bianche. Clicca qui per guardare la foto di Cristina Marino. In un post precedente invece la troviamo con gli addominali scolpiti e in una posa fiera. “Prima della mia bimba”, scrive.

