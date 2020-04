Cristina Marino, fidanzata Luca Argentero/ “È un uomo unico, mi fa sentire speciale!”

Pubblicità

La bellissima Cristina Marino racconta con occhi innamorati a Verissimo il rapporto col suo fidanzato Luca Argentero. “Luca è molto romantico. – esordisce – È speciale, all’antica e devo dire che sa corteggiare e sa far sentire importante la persona che ha al suo fianco. Sa farti sentire speciale.. pensa che mi lascia sempre dei bigliettini. Anche la nostra educazione è molto simile: veniamo da due famiglie molto umili, tradizionaliste.” D’altronde, Luca ha ammesso di desiderare di sposarla al più presto qualche tempo prima. Ecco le sue dichiarazioni: “Sposarla? Sarei stupido a non farlo! Lei mi sopporta, è questo è già un motivo sufficiente per sposarla. In generale, quando incontri una donna che ti rende migliore di quello che sei già è abbastanza. Io poi ho bisogno di una progettualità…” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Cristina Marino ingrassata 9 chili per la gravidanza

Cristina Marino è ingrassata solo nove chili durante la gravidanza. La compagna di Luca Argentero partorirà la sua prima figlia tra poche settimane, ma non riesce a stare ferma al punto da continuare ad allenarsi nonostante il parere contrario di Argentero. “Luca (Argentero, ndr) vorrebbe che mi fermassi – ha spiegato in un’intervista a Gente – Ma davvero non ce la faccio. Allenarmi mi salva, innanzitutto l’umore. E quando non mi alleno, medito, pratico yoga, curo l’orto, cucino o faccio le pulizie”, ha raccontato. Rigorosa nell’alimentazione e nell’allenamento, la Marino si sta godendo la sua prima gravidanza nonostante il momento particolare che il mondo sta vivendo. “Mi dispiace far nascere mia figlia in un momento così ma sono sicura che questo ci renderà più forti. Cerco di vedere il lato positivo, anche se mi manca moltissimo mia madre e la possibilità di abbracciarla, con il pancione, prima che la piccola venga al mondo”, ha aggiunto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Cristina Marino: “pensavo fosse un maschio, invece nascerà una bambina”

Cristina Marino ospite a “Verissimo – Le storie“, il nuovo appuntamento del rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin riformulato e trasmesso in replica il sabato pomeriggio su Canale 5. Tra gli ospiti di questa puntata c’è anche l’attrice Cristina Marino conosciuta dal grande pubblico per essere la nuova compagna di Luca Argentero. Un amore importante quello tra Luca e Cristina fidanzati da circa cinque anni e prossimi a diventare mamma e papà. Proprio così, Cristina e Luca presto diventeranno genitori per la prima volta e sono entrambi al settimo cielo. L’attrice proprio ai microfoni di Silvia Toffanin ha rivelato: “forse dovevamo aspettare di più a dirlo ma volevamo essere a noi farlo, con amore!” per poi rivelare anche il sesso del nascituro “Sarà una femmina, per la gioia del suo papà”. Una gioia immensa che la coppia aveva già deciso di condividere con tutti i fan pubblicando un post in cui, lo scorso 10 dicembre, annunciavano al mondo “Io e te… divemtiamo tre!”.

Cristina Marino: “con Luca Argentero c’è l’amore e ci sarà una creatura”

Luca Argentero e Cristina Marino si sono conosciuti nel 2015 durante le riprese del film “Vacanze ai Caraibi”, per intenderci il cinepanettone del regista Neri Parenti. Un vero e proprio colpo di fulmine visto che poco tempo dopo la coppia ha cominciato a frequentarsi cercando di tenere la loro storia lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Successivamente i due sono usciti alla scoperto facendo anche dei progetti di vita insieme; la coppia, infatti, doveva sposarsi ma il matrimonio è stato posticipato per la loro prima gravidanza. A raccontarlo a Verissimo è stata proprio l’attrice: ” dovevamo sposarci, ma non avevamo ancora definito niente. Tra poco, però, diventeremo tre e quindi abbiamo deciso di posticipare le nozze. Non c’è fretta: c’è l’amore e ci sarà una creatura”. Non solo, Cristina ha anche annunciato a Silvia Toffanin il sesso del loro primo figlio: “sarà una femmina, per la gioia del suo papà. Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio…e invece. Mi piacerebbe avere tre figli, perché amo le famiglie numerose”.



