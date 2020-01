Cristina Marino, fidanzata Luca Argentero/ “Presto saremo in tre” (C’è posta per te)

Cristina Marino, la fidanzata di Luca Argentero è tra gli ospiti della prima puntata di “C’è posta per te“, il people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. L’attrice, ospite in studio proprio con il compagno, è reduce da un bellissimo viaggio di Capodanno a Miami dove ha sfoggiato una forma fisica impeccabile. In uno scatto la bella Cristina si è mostrata con bikini con tanto di “pancino” in bella vista a conferma della notizia della prima gravidanza. Ad accompagnare lo scatto una bellissima dedicata al 2019, l’anno che le ha regalato la grandissima gioia di diventare mamma: “2019 ti lascio andare con gratitudine. Ho vissuto i momenti più emozionanti e importanti della mia vita, mi è battuto il cuore più forte che mai… Ho pianto di gioia come non pensavo si potesse fare… Ho ringraziato la vita tutti i giorni con il cuore gonfio d’amore. E adesso sono pronta a raccogliere la bellezza di quanto è stato seminato… Ti aspetto 2020 sognando ancora più in grande”.

Luca Argentero: “Sono follemente innamorato di Cristina Marino”

Luca Argentero e Cristina Marino sono legati da circa cinque anni. Dal 2015, infatti, i due sono letteralmente inseparabili nonostante la loro relazione abbia incontrato non poche difficoltà all’inizio per via del matrimonio dell’attore con Miriam Catania. “Sono follemente innamorato. Per quanto mi riguarda, non ho bisogno di conferme del mio sentimento ma penso sia giusto mettere a parte del mio legame, chi mi sta a cuore. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia” ha detto l’attore italiano che potrebbe nel 2020 oltre a diventare papà anche convolare a seconde nozze. Il matrimonio, infatti, sembra nell’aria sentendo le parole dell’attore: “Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto”.

Cristina Marino: “Io e Luca Argentero siamo al settimo cielo”

L’amore tra Cristina Marino e Luca Argentero è sempre più forte. La conferma arriva dall’annuncio della prima gravidanza che i due futuri genitori hanno condiviso con tutti i loro fans sui social. “Siamo al settimo cielo. Siamo felici di aver condiviso questo momento di grande gioia con voi” – ha scritto su Instagram l’attrice, che ha rivelato – “confesso che essendo un momento così intimo e delicato, avremmo preferito aspettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile. Abbiamo però preferito anticipare i giornali che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamo preferito dirvelo noi con amore”. Il 2020 sarà per forza di cose un anno indimenticabile per la coppia con Cristina che ha scritto sui social: “adesso sono pronta a raccogliere la bellezza di quanto è stato seminato”.



