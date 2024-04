Cristina Marino ‘in mutande’ a La volta buona: “A mio marito Luca Argentero non piace”/ Imbarazzo con i jeans

Cristina Marino, imbarazzo a La volta buona: “Mi si vedono le mutande”

Caterina Balivo ha concluso l’ultima puntata della settimana de La volta buona con un’intervista a Cristina Marino. Durante la chiacchierata, pero, c’è stato un piccolo momento di imbarazzo quando Cristina Marino a La volta buona è rimasta in mutande, o meglio, nel mostrare il suo outfit a Caterina Balivo, dei bellissimi jeans con un ‘buco’ fatto a forma di stella si è corta che le mutande erano in bella vista.

Nel dettaglio, infatti, la giovane influencer con molta autoironia ha immediatamente rivelato: “Mi si vedono le mutande ma almeno ce le ho” Dopo aver scatenato le risate di tutto lo studio e di Caterina Balivo, la giovane ha poi aggiunto un piccante retroscena sulla sua vita privata, ammettendo che questi pantaloni non sono piaciuti per nulla al marito Luca Argentero: “Io sono uscita di casa e mi ha detto dove vai vestita così? Non ce l’hai un jeans normale?” A questo punto la conduttrice ha finto di coprirla per evitare di far troppo ingelosire l’attore di Doc 3 Nelle tue mani.

Durante l’intervista da Caterina Balivo la giovane influencer ha ampiamente parlato della sua vita privata, si è commossa pensando alla sua famiglia ed al fatto che il figlio Noè Roberto è nato poco dopo un tragico lutto: la morte del papà Roberto e da qui il nome. La moglie di Luca Argentero, inoltre, ha anche confessato di essere in un certo senso gelosa del marito.

“Non sono gelosa, sono rispettosa” ha premesso Cristina Marino, e poi ha aggiunto: “Io mi fido di mio marito ma alcuni atteggiamenti non mi piacciono”. A questo punto Caterina Balivo le ha chiesto di andare più nello specifico e l’influencer ha spiegato che ovviamente apprezza se qualcuno chiede dei selfie o autografi all’attore ma non quando le richieste sono troppo moleste: “A quel punto dico ‘stai nel tuo, anche un po’ meno.”



