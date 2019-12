Cristina Marino incinta di Luca Argentero/ “Momento delicato, volevamo aspettare a..”

Pochi giorni fa, Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato che diventeranno genitori. La modella è in dolce attesa e su Instagram ha postato, per annunciare la gravidanza, una dolce foto in cui si intravede il suo pancino. Proprio nelle ultime ore ha poi deciso di rompere il silenzio e fare alcuni chiarimenti in merito alla gravidanza. “Noi siamo al settimo cielo, siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia, – esordisce la Marino, che tuttavia aggiunge – anche se confesso che avremmo preferito essendo un momento così intimo e delicato aspettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile.” La decisione di annunciarlo comunque nasce da un fatto ben preciso: “Abbiamo deciso di anticipare certi giornaletti che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamo preferito dirvelo noi con amore.”

Cristina Marino incinta: “Presto un programma di allenamento per le future mamme”

Luca Argentero e Cristina Marino anticipano dunque i giornali di gossip, annunciando a modo proprio l’arrivo del loro primo figlio. Decisione comunque molto apprezzata dai fan di entrambi, che hanno gioito sui social della lietissima notizia. Dopo questo chiarimento, la Marino, che sappiamo essere una grande appassionata di fitness, ha ammesso che tornerà presto attiva sui social con una serie di corsi studiati per le future mamme. “Volevo aggiungere una cosa per le mie ragazze, non vi preoccupate perché presto arriverò con un programma per le future mamme”, ha infatti tenuto a chiarire la bellissima compagna di Luca Argentero che dunque si prepara all’arrivo del suo primo figlio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA