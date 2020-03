CRISTINA MARINO/ “Luca Argentero è fatto per costruire una famiglia”

Sono giorni felici per Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero. Anche se in piena emergenza coronavirus, la modella e l’attore stanno aspettando con gioia l’arrivo del loro primo bebè. Sui social è difficile vedere Cristina con il pancione, ma una delle foto più recenti risale a questa settimana. Una posa da mamma sexy, distesa su un divano, all’esterno, con pantaloni e reggiseno. Oggi, 22 marzo 2020, Luca Argentero sarà ospite di Domenica In per parlare del suo lavoro, ma siamo sicuri che spenderà qualche parola anche sul suo nuovo e prossimo ruolo di papà. La bella notizia dopo tutto è stata data dall’attrice meno di un mese fa, a mezzo social, anche se la coppia avrebbe voluto aspettare. “Noi siamo al settimo cielo”, ha scritto, “siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia, anche se confesso che avremmo preferito, essendo un momento così intimo e delicato, aspettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile. Abbiamo deciso di anticipare certi giornaletti che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamo preferito dirvelo noi con amore”.

CRISTINA MARINO, LE PAROLE SU LUCA ARGENTERO

Al settimanale Grazia, la Marino invece aveva rivelato che Argentero ha rispettato molto i suoi tempi e che l’ha aspettata fino a che non si è sentita pronta. Così hanno iniziato a parlare di matrimonio, ma poi hanno preferito rimandare proprio per via della gravidanza. “Ma non ho fretta”, ha aggiunto, “lui è fatto per costruire una famiglia, è un maschio che ama la casa”. Cristina Marino avrebbe preferito un maschietto, mentre il compagno Luca Argentero si è subito convinto che il avrebbero avuto una femminuccia. Ebbene sì: la modella è incinta ed è al settimo mese di gravidanza, in attesa di abbracciare la prima erede. In questi giorni di limitazioni e quarantena, Cristina ha deciso di concentrarsi sul benessere proprio e della piccola. “Faccio molta respirazione e non smetto mai di pensare che stiamo per ricevere il regalo più bello della vita… sono sicura che nasceranno ancora più forti”, scrive su Instagram rispondendo a un’ammiratrice in stato interessante.

L’ATTESA PER IL PARTO

Ammette poi di aver preso 7 kg durante la gravidanza, ma confessa anche di non aver controllato il peso nelle ultime due settimane. L’obbligo di rimanere a casa poi le sta permettendo di pensare più a se stessa, alla casa e alla persona che ama. Ovviamente si tratta di Argentero, con cui ha trovato la felicità. “Luca è l’anima più speciale che conosco”, ha detto di recente al settimanale Grazia, “mi dà serenità, è romantico e molto presente”. A cinque anni di distanza dal loro primo incontro, avvenuto sul set del film Vacanze ai Caraibi, sembra che i due attori stiano vedendo crescere il loro rapporto sotto molti punti di vista. “Luca è il mio migliore amico”, ha aggiunto, “mi ha fatto capire che è molto più maschio un uomo che ti sa corteggiare tutti i giorni del bello e dannato che ti fa penare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA