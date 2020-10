CRISTINA MARINO/ Luca Argentero “papà innamorato” della piccola Nina Speranza

C’è anche Cristina Marino, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show in onda su Canale 5 ogni sabato pomeriggio a partire dalle 16. L’attrice – nota ai più per via della sua relazione con il collega Luca Argentero – ha debuttato al cinema nel 2009 nei panni della Stefania di Amore 14, pellicola ispirata all’omonimo romanzo di Federico Moccia, per poi prendere parte ai film Natale ai Caraibi, Maicon Jecson e – nel 2015 – alla serie tv Non uccidere, dove, in un episodio, interpreta Mirella Cera. Oltre a recitare, la Marino lavora come modella di alcune campagne pubblicitarie nazionali e influencer, occupandosi principalmente di argomenti relativi alla salute e al benessere. È inoltre una discreta appassionata di sport. Lei e Argentero si sono conosciuti cinque anni fa sul set di Vacanze ai Caraibi. Tra loro intercorre una differenza di età importante (13 anni) – e, inoltre, Luca risulterebbe sposato con un’altra donna, Myriam Catania, anche se non sono noti molti dettagli in merito.

Chi è Cristina Marino

Cristina Marino ha origini siciliane per parte di padre e pugliesi per parte di madre, mentre lei è nata a Milano. Buono il successo che riscuote sui social network e in particolare su Instagram, dove ha un profilo che gestisce autonomamente. Le sue condivisioni abituali riguardano sia il lavoro che la sua sfera privata. Con Argentero ha appena avuto una figlia, Nina Speranza, che ha contribuito non poco a consolidare il loro rapporto. Ora, i due penserebbero al matrimonio: “Prima è rimasta incinta, poi c’è stato il covid, ma appena sarà possibile sicuramente ci sposeremo – ha fatto sapere lui in un’intervista del 1º ottobre a Tv Sorrisi e Canzoni – è nei nostri piani da un po’. Faremo un matrimonio normale, niente di eclatante. Ora poi è una questione di responsabilità civile, bisogna fare le cose bene, con calma, evitando assembramenti”. Per ora, comunque, manca ancora la data (o per lo meno non è stata ufficializzata).

Cristina Marino: Luca Argentero “papà innamorato” di Nina

Quanto al suo rapporto con la figlia Nina – avuta nel maggio scorso da Cristina Marino – Luca Argentero ha dichiarato: “Sono un papà totalmente innamorato. Ci spostiamo tanto per farle capire da subito che la nostra è una vita in movimento e che vivremo così. Ci ha uniti ulteriormente. L’unica riflessione che facevamo è che Nina ora ha la precedenza su qualunque altra cosa e noi veniamo dopo di lei. Ma siamo felici così. Ci alterniamo nella gestione di tutto”. Poi approfondisce il suo stato d’animo: “Nessuno ti spiega come funziona quando arriva un figlio, ti danno questo esserino e cerchi di fare il meglio possibile, vivi la giornata con un senso di responsabilità diverso da prima, però con grande entusiasmo. (…) È un grosso privilegio non avere una serranda da aprire la mattina”



© RIPRODUZIONE RISERVATA