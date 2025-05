Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Cristina Marino e il marito Luca Argentero. I due sono legati oramai da diversi anni e dalla loro unione sono nati anche due splendidi figli: Nina Speranza e Noè. Una bella famiglia quella composta dai due attori che si sono conosciuti proprio durante le riprese della commedia “Vacanze ai Caraibi”. Tutto è iniziato per uno strano scherzo del destino, ma quell’incontro sul set è stata la scintilla di un sentimento destinato a durare nel tempo. A dieci anni dal loro primo incontro, Luca Argentero e Cristina Marino tornano anche a lavorare insieme, visto che saranno protagonisti della nuova serie Ligas, ma anche della serie Call my agent.

Proprio Cristina Marino, ospite del podcast di Diletta Leotta, ha raccontato l’incontro con Luca Argentero di 13 anni più grande di lei. “Sono sempre stata attratta dagli uomini grandi” – ha detto l’attrice che ha sempre avuto un debole per un uomo più grande anche se ha precisato – “la differenza d’età con Luca non si sente”.

Come si sono conosciuti Luca Argentero e Cristina Marino? Dal set al matrimonio

Quando Luca Argentero e Cristina Marino si incontrano per la prima volta sul set del film “Vacanze ai Caraibi”, l’ex concorrente del Grande Fratello è sposato con la ex moglie Myriam Catania. Un particolare che non è passato inosservato e che inizialmente non piaceva ai genitori di Cristina. Alla fine il savoir-faire torinese di Argentero ha conquistato tutti! “Luca ha saputo conquistare mio padre tanto da essere invitato a rimanere a dormire a casa” – ha raccontato Cristina che da più di dieci anni è felicemente legata all’attore.

Oggi Luca e Cristina hanno creato una bellissima famiglia con due bambini, anche se non mancano come in tutte le coppie dei momenti di difficoltà. “Nei momenti difficili è importante avere il ricordo di cosa siamo lui ed io a prescindere dalla nostra famiglia” – ha detto Cristina che ricordando il primo incontro ai Caraibi con Luca Argentero ha confessato “’è stato un colpo di fulmine”.