Cristina Marino, moglie Luca Argentero/ Lei: “litighiamo ma siamo molto amichetti”

Luca Argentero e Cristina Marino: presto genitori

Cristina Marino è la moglie di Luca Argentero. Dall’incontro sul set di “Vacanze ai Caraibi” fino al grande amore e al matrimonio. Proprio così: Luca Argentero e Cristina Marino sono una coppia bellissima. L’attore è oramai diventato un sex symbol del cinema italiano, mentre l’influencer e attrice è molto amata e seguita sui social. Un grande amore quello nato tra i due suggellato anche dalla nascita di una splendida figlia di nome Nina Speranza nata nel 2020 in piena pandemia. Proprio l’attrice durante la sua gravidanza ha raccontato: “io sono una che vuole fare mille cose. Quando aspettavo Nina, Luca mi diceva, Cristina calmati un attimo”. Una grandissima emozione per l’attrice che, sempre sui social, ha raccontato: “qualche mese fa ho preso in braccio la figlia di un’amica e ho detto, ma Nina era davvero così piccola? Maternità vuol dire acquisire maggiore responsabilità. Non bere uno spritz in più prima di metterti in macchina. Sapere che esisti anche per qualcun altro”.

Luca Argentero e Cristina Marino rivelano sesso bebé/ Lei "spero si innamori di me"

Il segreto del loro rapporto d’amore? I due sono amici e complici come ha rivelato proprio l’attrice: “litighiamo ma siamo molto amichetti. Come mi diverto con Luca non rido con nessuno”.

Luca Argentero e Cristina Marino: dall’incontro sul set all’amore

Galeotto fu il set. E’ il caso di dirlo per la storia d’amore nata tra Luca Argentero e Cristina Marino. I due, infatti, si sono conosciuti durante le riprese del film “Vacanze ai Caraibi” di Neri Parenti. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che qualche anno dopo, per la precisone nel 2020, sono diventati anche genitori della piccola Nina Speranza. Nel 2021 si sono promessi amore eterno con una cerimonia privata e blindatissima organizzata lontano da occhi indiscreti a Città Della Pieve, in provincia di Perugia. Per l’attore si è trattato del secondo matrimonio dopo quello naufragato con la collega Myriam Catania.

Giovanni Scifoni: "Cattivi rapporti con Luca Argentero? Falso!"/ Sfogo su Rai1: "Le mie parole travisate"

La coppia è felice ed innamorata e dopo la nascita della prima figlia Nina Speranza sono in dolce attesa di un secondo figlio. Del resto l’attrice, intervistata da Cosmopolitan, parlando di amore ha confessato: “l’erotismo è una questione visiva, di corpo. Amarsi e piacersi, che è l’unico modo per piacere all’altro”. Proprio l’attrice parlando della seconda gravidanza ha raccontato: “quando comunichi di essere incinta è più facile accettarsi, anche nel corpo che cambia. E io, che con questo corpo e con la comunicazione ci lavoro, ti dico che è strano. Non puoi dire a nessuno che sta avvenendo dentro di te questo cambiamento bellissimo. Forse il più bello di tutti”.

Luca Argentero, problemi di salute/ La moglie preoccupata: "Ha iniziato a zoppicare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA