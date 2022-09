Cristina Marino, moglie Luca Argentero/ Mamma bis dopo la prima figlia Nina

Cristina Marino e la maternità: “è la cosa più bella di tutto”

Cristina Marino è la moglie di Luca Argentero. Un grande amore quello nato tra i due attori che si sono conosciuti nel 2015 sul set della commedia “Vacanze ai Caraibi”. Un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi che poco tempo dopo hanno deciso di infrangere ogni record andando a convivere da subito insieme. A distanza di sette anni da quel primo incontro Luca e Cristina sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Innamoratissimi, i due si sono sposati in gran segreto con una cerimonia nuziale intima e privatissima a cui hanno partecipato pochissimi amici e colleghi. Un amore che i due raccontano sui social network, ma con garbo e gentilezza, a conferma che il loro è un sentimento che non ha bisogno di riflettori.

Luca Argentero dal debutto a Striscia la Notizia allo "stop" di DOC Nelle tue mani/ Ricci lo convinto così...

Proprio l’attrice, intervistata da Cosmopolitan, parlando di amore ha detto: “l’erotismo è una questione visiva, di corpo. Amarsi e piacersi, che è l’unico modo per piacere all’altro”. La coppia, dopo il matrimonio, ha anche avuto una bellissima bambina nata durante la pandemia. Presto i due saranno nuovamente genitori, visto che sono in dolce attesa di un secondo figlio. “Quando comunichi di essere incinta è più facile accettarsi, anche nel corpo che cambia. E io, che con questo corpo e con la comunicazione ci lavoro, ti dico che è strano. Non puoi dire a nessuno che sta avvenendo dentro di te questo cambiamento bellissimo. Forse il più bello di tutti” ha detto l’attrice.

"Doc - Nelle tue mani 3" non si farà nel 2023/ Luca Argentero: "Il dottor Fanti..."

Cristina Marino e Luca Argentero presto genitori bis

Cristina Marino parlando proprio della prima gravidanza ha confessato: “io sono una che vuole fare mille cose. Quando aspettavo Nina, Luca mi diceva, Cristina calmati un attimo”. L’attrice non nasconde di essere emozionata per la seconda gravidanza che è arrivata a pochissima distanza dalla prima. “Qualche mese fa ho preso in braccio la figlia di un’amica e ho detto, ma Nina era davvero così piccola? Maternità vuol dire acquisire maggiore responsabilità. Non bere uno spritz in più prima di metterti in macchina. Sapere che esisti anche per qualcun altro” ha raccontato l’attrice.

Cristina Marino è incinta: secondo figlio da Luca Argentero/ Il dolce annuncio...

L’annuncio della seconda gravidanza è arrivata sui social con tanto di foto pubblicata dal marito Luca Argentero. Uno scatto che parla di vita con l’attore che ha in braccia la figlia Nina e il profilo della moglie con i primi segni della gravidanza e la didascalia: “io te, Nina e una nuova luce#4ofus”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA