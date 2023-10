Cristina Marino: “Sui social spingo le persone a una vita sana”/ “Anche Luca Argentero ora segue il mio mood”

Cristina Marino, ospite a Uno Mattina, ha parlato del suo progetto Befancyfit, che promuove anche attraverso i social network. È una piattaforma online in cui la modella e influencer mette a disposizione corsi per allenarsi. “Io sono attrice, mamma e appassionata di fitness. È da quando sono piccolina che faccio attività fisica, dal tennis alla danza. I miei genitori mi hanno educata allo sport”, ha raccontato.

Cristina Marino:"Altri figli? Luca Argentero vorrebbe una squadra"/ "Vorrei interpretare un ruolo diverso"

È un valore che ha voluto portare anche dentro la sua famiglia. “Mi alleno coi bimbi a casa, per loro è un gioco e provano a imitarmi. Ho un po’ incluso Luca (Argentero, il marito, ndr) nel mio metodo. Lui faceva cyclette, quelle attività per me inutili. Ora è un ottimo prodigio, siamo nello stesso mood”, ha rivelato. I suoi corsi, infatti, sono per tutti. “Ho in programma di lanciare a breve un piano per uomini. Ho seguito anche delle donne prima e dopo la gravidanza, che sono un’ottimo esempio”.

Luca Argentero e Cristina Marino, sempre più uniti sui social/ "Sei il mio bodyguard!"

Cristina Marino: “Sui social spingo le persone a una vita sana”. Il progetto

Cristina Marino adesso è seguita da molte donne, che hanno trovato in lei un punto di riferimento. “Il mio obiettivo sui social network è invitare le persone a vivere una vita sana. Io non do diete, perché ci sono i professionisti adatti. Ho una nutrizionista che crea i piani. Io trasmetto solo uno stile di vita. Non soltanto per avere un risultato a livello fisico, ma soprattutto per il proprio benessere personale. L’amore e la cura per se stessi sono la chiave per stare meglio”, ha sottolineato.

Cristina Marino litiga con una maestra/ La moglie di Luca Argentero sbotta sui social: "Mi fa orrore..."

E conclude: “L’allenamento si può fare ovunque. Il mio motto è: non importa dove, non importa quando, l’importante è farlo. La durata di quello che propongo è di 30 minuti per tre volte alla settimana. È un tempo che si può trovare in qualsiasi momento della giornata” .











© RIPRODUZIONE RISERVATA