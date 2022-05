Cristina Marocco, compagna di Pacifico/ Il figlio Thomas Riccardo

La vita privata di Pacifico: la compagna Cristina Marocco

La cantante e attrice Cristina Marocco è la compagna di Pacifico, al secolo Luigi De Crescenzo. I due artisti fanno coppia da molti anni e nel 2011 hanno avuto un figlio, Thomas Riccardo, nato a Parigi. Cristina Marocco, nata a Torino nel 1972, ha origini siciliane da parte di padre e si è diplomata al Conservatorio di Torino. Trasferitasi in Francia, si è ritagliata una bella popolarità grazie al suo lavoro di attrice ma anche per il duetto “J’ai tout oublié” con Marc Lavoine, popolare artista d’oltralpe, nel 2001. Come attrice ha avuto un ruolo nel 2002 nella serie “Il commissario Montalbano”. Ha pubblicato due album: “A côté du soleil” nel 2003 e “Je te dirais que tout est beau” nel 2008. Cristina Marocco e Pacifico hanno anche collaborato, duettando in alcuni brani.

Cristina Marocco e Pacifico: il figlio Thomas Riccardo

Thomas Riccardo, figlio di Pacifico e Cristina Marocco, è nato nel 2011 a Parigi. “Mi piace l’idea che Thomas cresca in una realtà così interessante e conflittuale. La mia compagna adora Parigi. Bisogna capire che cosa voglio io. Sono abbastanza integrato ma non penso né sogno in francese e con la lingua non sono un granché, perché parlo sempre in italiano a casa”, ha raccontato il cantautore qualche anno fa a Vanity Fair. Pacifico è diventato padre per la prima volta a 48 anni: “Mi rendo conto che ho uno sguardo di eccessiva tenerezza verso mio figlio, ho nel sangue una consapevolezza che ha a che fare con l’orizzonte di vita che ho oggi”. Dopo la nascita del figlio, Pacifico ha pubblicato due dischi “Una voce non basta” (2012) e “Bastasse il cielo” (2019), affrontando spesso il tema dell’infanzia: “Da quando è nato Thomas, riemergono immagini quotidiane di mio papà, e intanto io guardo mio figlio e so che lui sta accumulando ricordi. Ho attraversato le fasi del rifiuto, dell’allontanamento. Oggi per loro provo solo tenerezza e gratitudine”, ha rivelato a Vanity Fair.

