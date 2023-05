Cristina Marino litiga con una maestra/ La moglie di Luca Argentero sbotta sui social: “Mi fa orrore…”

Cristina Marino: “Ho visto una maestra che spingeva un bambino per rimetterlo in fila”

Cristina Marino, influencer e moglie del noto attore Luca Argentero, ha pubblicato oggi, mercoledì 24 maggio, delle storie sul proprio account Instagram in cui si è scagliata contro una maestra, la quale le avrebbe risposto in malo modo e si sarebbe comportata male con i suoi alunni. Doveva essere una spensierata giornata allo zoo, madre e figlia, invece qualcosa è andato storto. “Ho bisogno di condividere al volo perché ho un nervoso. Sono allo zoo con Nina, ci sono 200 bambini in gita e ho appena visto una maestra che spingeva un bambino per rimetterlo in fila. Mi sono avvicinata – ha raccontato Cristina sui social – per dirle che era agghiacciante come si stava relazionando al bambino e mi ha risposto che dovevo farmi i ca*** miei, usando la parola ca*** davanti ai bambini“.

Un episodio spiacevole che ha infastidito particolarmente l’attrice: “Sono allucinata e mi fa orrore pensare come i genitori si impegnino a educare i propri figli, poi vengono mandati a scuola e le maestre si comportano così. Sono veramente innervosita e mi viene voglia di… Va beh, taccio“. Poi la riflessione: “Ogni tanto è importante soffermarsi a pensare se quello che stiamo scegliendo per i nostri figli è veramente giusto, se le scelte sono quelle giuste e lo dico a me in primis. Mi sembrava giusto condividere questa cosa”.

Luca Argentero e Cristina Marino: fuga d’amore in famiglia

Diverso il contenuto delle foto pubblicate di recente dalla moglie di Luca Argentero, Cristina Marino che ha condiviso istantanee di una fuga d’amore. Luca Argentero ha ribadito più volte che il suo obiettivo era limitare il più possibile gli impegni di lavoro e passare molto più tempo con sua moglie, sua figlia Nina Speranza e il piccolo Roberto Noè, il secondogenito nato lo scorso 16 febbraio. Luca Argentero aveva detto no a molte proposte di lavoro e, quando ha pubblicato il suo primo romanzo, il titolo “Disdici tutti i miei impegni” è sembrato a tutti più che accurato. L’unico progetto che per ora lo vedrà coinvolto è la nuova stagione di “Doc – Nelle tue mani”. Dopo i primi incontri con il cast per leggere il copione, in questi giorni sono ufficialmente partite le riprese delle nuove puntate come ha annunciato lo stesso attore ai microfoni di Fiorello e Fabrizio Biggio.

Per questo le immagini postate da Cristina Marino diventano ancora più romantiche. In una clip in bianco e nero si possono vedere suo marito Luca che si avvicina insieme a Nina Speranza sul bagnasciuga. In un’altra foto, poi, si vede la mamma insieme a Roberto Noè.













