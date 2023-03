Cristina Marzoli, mamma di Oriana/ “Antonella un personaggio, non resta indifferente”

GF Vip, la mamma di Oriana Marzoli su Antonella: “Personaggio con contenuti“

Al Grande Fratello Vip 2022 il cerchio si stringe e sono sempre meno i posti disponibili per la finale. Oriana Marzoli è la prima finalista ufficiale, mentre nella puntata di ieri sera è stata Micol Incorvaia a prendersi la scena, vincendo al televoto e raggiungendo la coinquilina venezuelana in finalissima. Intanto, però, sono ancora numerosi i nodi da sciogliere e in molti credono che Antonella Fiordelisi possa essere una delle prossime concorrenti a tagliare il medesimo traguardo.

Ne è convinta anche Cristina Marzoli, la mamma di Oriana. In un’intervista al GF Vip Party di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, la donna esprime il suo pensiero sulla Fiordelisi: “Penso che Antonella sia una ragazza che gioca molto. Come personaggio non piace tantissimo, ma devo riconoscere che è un personaggio, che ha dei contenuti. Non rimane indifferente, porta tantissimo al reality, ma mi sembra una persona totalmente sincera. Penso come Oriana“.

Cristina Marzoli, mamma di Oriana: “Antonella più valida di Nikita“

Se da un lato apprezza Antonella Fiordelisi come concorrente del Grande Fratello Vip 2022, considerandola un personaggio valido e forte, dall’altro lato Cristina Marzoli la critica per alcuni atteggiamenti considerati incoerenti: “Allo stesso tempo non è una ragazza cattiva, però nel gioco fa delle cose che alla fine sono incoerenti con quello che lei dice, che è sincera, che dice le cose in faccia…“. E aggiunge: “Io però vedo tante cose che non si vedono in puntata, e che non mi piacciono di lei. Nei confronti di Oriana, l’ho vista tante volte parlare con Nikita o con Daniele, o con Antonino, e in nessun momento diceva un’opinione a favore di Oriana“.

Infine, la mamma dell’influencer venezuelana esprime un pensiero anche su Nikita, considerata meno forte e meno valida rispetto alla Fiordelisi: “Se mi dici tra Antonella e Nikita, penso siano le persone che possono arrivare in finale. Io penso che in realtà tra Antonella e Nikita per me il personaggio è Antonella, non Nikita. Rispetto che Nikita piaccia alle persone, ma vedo Antonella come concorrente più valida“.











