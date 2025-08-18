Rapimento e omicidio di Cristina Mazzotti, 50 anni dopo il processo agli esecutori materiali e mandanti: chiesti tre ergastoli, l'ideatore è morto

Questo potrebbe essere l’anno in cui il caso di Cristina Mazzotti verrà chiuso definitivamente, perché è in corso un processo, l’ultimo, che riguarda tre persone, esecutori del sequestro di cui si parla oggi a Cose Nostre. Sono accusati di essere coinvolti nel rapimento.

Ad esempio, Giuseppe Calabrò sarebbe colui che sedeva sul sedile passeggero dell’auto del fidanzato della ragazza; chi avrebbe tagliato la strada ai ragazzi, bloccando l’auto su cui viaggiava la giovane, sarebbe Antonio Talia.

Invece Demetrio Latella sarebbe colui che si era avvicinato all’auto, lasciando un’impronta rivelatasi decisiva per la riapertura del caso, visto che gli è stata attribuita nel 2006. Ed è stato lui poi a parlare. I complici e i fiancheggiatori del sequestro vennero individuati, arrestati e condannati negli anni successivi al ritrovamento del cadavere, ma non i mandanti ed esecutori materiali.

Il processo si sta celebrando a cinquant’anni dai fatti alla Corte d’Assise di Como, non per Giuseppe Morabito, ritenuto l’ideatore del sequestro, poiché è morto l’anno scorso. Per tutti e tre gli imputati la procura antimafia di Milano ha chiesto l’ergastolo; la stessa richiesta sarebbe stata avanzata anche per Morabito.

L’ULTIMO PROCESSO PER IL CASO CRISTINA MAZZOTTI

Per il processo in corso, con la prossima udienza fissata al 10 settembre, quando a prendere la parola sarà la difesa, la svolta non è rappresentata solo dall’impronta, ma anche dalla confessione di Latella, dalle testimonianze di chi era presente la sera del rapimento e dal contributo dei collaboratori di giustizia.

Riguardo alle ragioni del sequestro di Cristina Mazzotti e al contesto in cui è avvenuto, la pm della Dia, Cecilia Vassena, ha spiegato nella requisitoria che si tratta di un sequestro di ’ndrangheta, anche perché parte del riscatto era finita in Calabria. Inoltre, quella era una fase particolare, nella quale la criminalità calabrese subentrò a Cosa Nostra in tali attività. Così si facevano molti soldi: infatti la pm ha aggiunto che, con quei guadagni, la ’ndrangheta divenne protagonista nel traffico di droga.

In particolare, il sequestro di Cristina Mazzotti fu il quinto di quella drammatica stagione e rientrava in una fase sperimentale, visto che poi il metodo venne affinato. Ma comunque prevedeva tre fasi: il rapimento, eseguito materialmente da un gruppo; la gestione dell’ostaggio; e infine un altro gruppo che conduceva le trattative e teneva i rapporti con le famiglie delle vittime.

I soggetti non si conoscevano tra loro, in modo tale che, in caso di arresto, non potessero far risalire gli inquirenti agli altri. Il metodo cambiò nel tempo: negli anni successivi, infatti, i rapiti venivano portati in Calabria.